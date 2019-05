SIAMO PROPRIO SICURI CHE SALINI NON SAPESSE NIENTE DELLA DECISIONE DI TERESA DE SANTIS? DI SICURO È STATO TENUTO ALL’OSCURO MARCELLO FOA – L’AD NON È MOLTO CONTENTO DELLE SCELTE FATTE DAL DIRETTORE DI RAI 1 PER I PALINSESTI ESTIVI

Marco Antonellis per Dagospia

SALVINI FAZIO

Monta la polemica sul caso Fazio: ma è proprio vero che l'Ad Fabrizio Salini non sapesse nulla della decisione del Direttore di Rai Uno Teresa De Santis? Di sicuro non ne sapeva nulla il Presidente Marcello Foa: ieri a botta calda, subito dopo l'annuncio televisivo da parte di Fabio Fazio, a chi ha avuto modo di sentirlo è apparso letteralmente cadere dalle nuvole.

Per quanto riguarda invece l'amministratore delegato Fabrizio Salini, sono in molti ai piani alti di viale Mazzini a ritenere che in realtà qualcosa sapesse della possibile chiusura di almeno una o due puntate del programma perché "era prevista almeno quella delle elezioni in seconda serata". E poco fa Salini ha inviato una lettera a De Santis e Ciannamea per avere chiarimenti urgenti sui fatti e poi decidere il da farsi (in settimana l'Ad avrà anche un incontro con Fabio Fazio per parlare del futuro del conduttore).

teresa de santis foto di bacco

Insomma, qualcosa si sapeva. D'altra parte c'è chi è pronto a giurare che la notizia della chiusura delle tre puntate a Fazio fosse addirittura già stata veicolata ad alcuni giornali amici con abbondante anticipo rispetto all'annuncio del conduttore, a patto però di embargare la notizia fino a lunedì mattina.

Insomma, in Rai polemiche e difficoltà non mancano mai: si sa anche che Fabrizio Salini non è affatto contento delle scelte fatte dal Direttore di Rai 1 Teresa De Santis per i palinsesti estivi; ne viene contestata soprattutto la "narrazione" con scelte che Salini non condivide. Mentre Rai2 e Rai3 per l'Ad stanno facendo un ottimo lavoro. Nelle ultime giornate, poi, c'è stata anche qualche tensione con il Presidente Foa, tensione dovuta alle imminenti nomine corporate.

fabrizio salini marcello foa