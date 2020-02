7 feb 2020 17:03

NEED FOR SPID – IACOBONI: “RICORDATE LA RIFORMA DELLO SPID CHE PAREVA AFFOSSATA IL GIORNO IN CUI ‘LINKIESTA’ SCOPRÌ CHE IL PIANO INNOVAZIONE AVEVA IN CALCE ANCHE LA FIRMA DI CASALEGGIO? BENE: LA RIFORMA RISPUNTA OGGI COME SUBEMENDAMENTO M5S AGLI EMENDAMENTI DEL MILLEPROROGHE” - “È MOLTO SEMPLICE: IL M5S E OVVIAMENTE CASALEGGIO, DEVONO ASTENERSI DAL LEGIFERARE SUL DIGITALE. GIÀ MI PARE TROPPO SE GLI SI LASCIA CREARE GRUPPI DI LAVORO SULL’ODIO ONLINE”