25 set 2023 18:25

NEMESI DELLA STORIA: LA SINISTRA GRECA È FINITA IN MANO A UN BANCHIERE “AMERICANO” – RISULTATO A SORPRESA ALLE PRIMARIE DI SYRIZA: STEFANOS KASSELAKIS, EX DI GOLDMAN SACHS, È IL SUCCESSORE DI ALEXIS TSIPRAS. HA BATTUTO L’EX MINISTRA DEL LAVORO, EFI ACHTSIOGLOU – 35 ANNI, BELLO, RICCO, "INCIDENTALMENTE GAY", EMIGRATO CON LA FAMIGLIA A 14 ANNI NEL MASSACHUSETTS, DOPO L'ESPERIENZA NELLA BANCA D'AFFARI USA, KASSELAKIS HA FATTO I SOLDI COME ARMATORE – NEL PARTITO CHE FECE LA GUERRA ALLA TROIKA IN MOLTI LO VEDONO COME “UN ALIENO”…