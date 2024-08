IL NEMICO NUMERO UNO DI TRUMP NON È LA CINA, MA LA GERMANIA – LO STATO TEDESCO SAREBBE IL PIÙ COLPITO (DOPO GLI STATERELLI DEL CENTROAMERICA) DA UN RITORNO DEL TYCOON ALLA CASA BIANCA: GIÀ NEL PRIMO MANDATO, TRUMP RITIRÒ 12MILA TRUPPE AMERICANE DALLA GERMANIA, E CRITICÒ ASPRAMENTE LA BASSA SPESA DI BERLINO IN DIFESA – I DAZI COLPIREBBERO PARTICOLARMENTE DURO LA PRIMA POTENZA MANIFATTURIERA DELL'UE. E UNA RIDUZIONE DEGLI AIUTI ALL'UCRAINA IMPORREBBE PIÙ INVESTIMENTI MILITARI...

Articolo di “The Economist” – dalla rassegna stampa internazionale di “Epr comunicazione”

Se Donald Trump vincesse un secondo mandato alle elezioni di novembre, si assisterebbe a grandi cambiamenti nella politica americana. La piattaforma repubblicana - un documento di 16 pagine che fornisce un'idea di come Trump potrebbe governare - prevede un programma massiccio di deportazione degli immigrati privi di documenti e controlli più severi su chi entra nel Paese.

I partner commerciali dovrebbero aspettarsi un aumento delle tariffe e delle restrizioni: l'ex presidente ha già delineato piani di imposizione su tutte le importazioni. Gli aiuti militari diventerebbero probabilmente più condizionati; gli alleati sarebbero costretti ad aumentare le proprie spese per la difesa.

Per dare un senso alle ripercussioni globali, l’associata dell’Economist EIU ha stilato una classifica dei 70 maggiori partner commerciali americani in base alla loro esposizione alle politiche trumpiane. La classifica - che l'EIU chiama “indice di rischio Trump” - si basa sull'esposizione dei Paesi alle politiche americane in materia di commercio, sicurezza e immigrazione.

Il Messico, il più grande partner commerciale dell'America, è in cima alla lista con un punteggio di 71 su 100. Norme più severe in materia di immigrazione potrebbero colpire milioni di messicani che entrano in America sia legalmente che illegalmente (anche se gli immigrati provenienti da altri Paesi costituiscono oggi una quota maggiore di coloro che attraversano il confine).

I dati pubblicati all'inizio di quest'anno hanno mostrato che il Messico supererà la Cina nel 2023 per diventare il primo esportatore in America. I deficit commerciali sono una delle principali preoccupazioni di Trump; il deficit con il Messico è salito a 152 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 37% rispetto al 2020.

Nel 2026 Messico, America e Canada dovranno discutere se estendere il loro accordo di libero scambio, noto come USMCA, oltre il 2036. Trump ha firmato l'USMCA, ma ciò non garantisce che non lo rottami o che non lo usi come leva per ottenere concessioni dal Messico, in particolare per quanto riguarda il commercio con la Cina.

[…] La Repubblica Dominicana, El Salvador e Honduras si collocano ai primi posti dell'indice per la loro vulnerabilità alle politiche di immigrazione più restrittive: le rimesse dall'America rappresentano tra l'8% e il 23% del loro PIL.

La Germania è al terzo posto, il più alto tra gli alleati della NATO. Nel suo primo mandato, Trump ha voluto ritirare più di 12.000 truppe americane dalla Germania e ha criticato la bassa spesa del Paese per la difesa (i membri della NATO devono spendere almeno il 2% del PIL). In un secondo mandato, Trump potrebbe minacciare di ridurre gli aiuti militari all'Ucraina per spingere gli alleati ad aumentare la propria spesa per la difesa.

La Cina, contro la quale Trump ha scatenato una guerra commerciale durante il suo primo mandato, è il Paese asiatico con il più alto rating e il sesto in assoluto. Trump ha dichiarato di volere un distacco più deciso dalla Cina. Ha minacciato di imporre una tassa del 60% sulle merci cinesi.

I Paesi che dipendono meno dall'America sono quelli che si classificano più in basso. L'Arabia Saudita ha ottenuto meno di dieci punti su 100 a causa della sua minore dipendenza dal commercio americano (tranne che per l'acquisto di armi). Anche l'Australia si posiziona in basso nell'indice perché ha costruito legami commerciali più forti con i Paesi della regione Asia-Pacifico. La Russia, che è già stata tagliata fuori dalla maggior parte delle forme di commercio con l'Occidente, si colloca al 63° posto dell'indice.

Tuttavia, Trump potrebbe avere difficoltà a imporre le sue politiche più radicali. Molti repubblicani si oppongono ancora alle barriere tariffarie, ad esempio.

Sulla sicurezza internazionale Trump sembra più pericoloso. Ha già dimostrato la sua volontà di abbandonare gli accordi internazionali ritirandosi dagli accordi sul clima di Parigi (il presidente Joe Biden ha riportato l'America al suo posto). Alcuni temono che in un secondo mandato Trump voglia anche abbandonare la NATO o minare significativamente l'alleanza militare. Il 5 novembre potrebbe essere un giorno decisivo sia per i cittadini americani che per i suoi alleati.

