IL NEMICO PIÙ GRANDE DI BIDEN NON È TRUMP, MA LA VECCHIAIA – OGGI IL PRESIDENTE STATUNITENSE COMPIE 81 ANNI: DA QUI AL NOVEMBRE 2024, QUANDO GLI AMERICANI DECIDERANNO SE CONFERMARLO, DOVRÀ DIMOSTRARE DI NON ESSERE UN ANZIANO RIMBAMBITO, COME PENSA IL 58% DEGLI ELETTORI – LE GAFFE SUI NOMI, LE CADUTE DALLE SCALE E DALLA BICICLETTA E IL PARAGONE CON IL SUO RIVALE, PIÙ GIOVANE DI SOLI 4 ANNI (MA OBESO E ALLERGICO AL FITNESS)

Traduzione dell’articolo di Justin Sink e Jennifer Jacobs per Bloomberg

JOE BIDEN DOPO L INCONTRO CON XI JINPING

I compleanni possono essere agrodolci, soprattutto quando si è il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti. Lunedì Joe Biden compirà 81 anni e l'occasione metterà in evidenza come l'età sia diventata il suo più grande ostacolo nell'ultima campagna elettorale dei suoi 53 anni di carriera politica e in una probabile rivincita con il suo predecessore, Donald Trump.

Sebbene la Casa Bianca insista sul fatto che Biden sia ancora abbastanza in salute da poter ricoprire il ruolo di comandante in capo, i recenti sondaggi lo mostrano in svantaggio rispetto a Trump in alcuni Stati chiave, con gli elettori che esprimono profonde preoccupazioni sulla sua salute e sulla sua capacità di intendere e di volere.

joe biden cade sulla scaletta dell'aereo 3

Un sondaggio Bloomberg News/Morning Consult di questo mese ha rilevato che gli elettori di sette Stati in bilico hanno più probabilità di associare la vecchiaia a Biden rispetto a qualsiasi altro argomento. In una domanda aperta che chiedeva cosa avessero sentito dire ultimamente sui candidati, centinaia di intervistati hanno citato l'età di Biden. Meno di una dozzina ha fatto lo stesso con Trump.

Queste percezioni sono state alimentate da momenti di alto profilo, come la caduta alla cerimonia di laurea dell'Accademia dell'Aeronautica, l'inciampo sulle scale dell'Air Force One, la rivelazione dell'uso di un dispositivo medico per aiutare la respirazione durante il sonno e una serie di gaffe verbali. Nel loro insieme, hanno alimentato il timore dei Democratici che l'uomo che si è proposto come baluardo contro il ritorno di Trump sia a un passo da una malattia o da un infortunio che faccia precipitare la sua campagna - e la nazione - nella calamità.

joe biden se la ride

Gli assistenti della Casa Bianca hanno creato una rete di sicurezza di piccoli accorgimenti, tra cui l'uso regolare di una serie di scale più basse per salire sull'Air Force One, per evitare di dare spunto agli avversari o ai media. Gli agenti dei Servizi Segreti e il personale sono attenti negli spazi angusti del backstage, usando torce elettriche e avvertimenti verbali per guidare il percorso del Presidente, secondo una persona che ha familiarità con la questione.

Il Presidente interagisce anche meno frequentemente con la stampa della Casa Bianca, tenendo un numero molto inferiore di conferenze stampa formali o di sessioni ufficiose sull'Air Force One e concedendo una sola intervista a un giornalista della stampa quotidiana.

JOE BIDEN CADE DAL PALCO IN COLORADO

Gli assistenti dicono che la sua strategia per la stampa è deliberata e riflette l'evoluzione del panorama mediatico. Sebbene la diffidenza di Biden nei confronti della stampa si discosti nettamente da quella di Trump - e dal periodo in cui era vicepresidente - chi viaggia con il presidente sostiene che la sua capacità di parlare non sia diminuita e che spesso trascorra lunghi voli a tempestare di domande i collaboratori assonnati.

Gli alleati di Biden definiscono ingiusta l'attenzione rivolta all'età e alla salute del Presidente, considerando che il suo principale rivale, il 77enne Trump, è obeso e disdegna l'esercizio fisico al di fuori del campo da golf. E mentre Trump prende regolarmente in giro l'acutezza di Biden in campagna elettorale, è incline a fare dei passi falsi.

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 1

Nelle ultime settimane, Trump ha sbagliato a indicare la città in cui si trova, ha implorato i suoi sostenitori di non votare e ha erroneamente suggerito di candidarsi o di essersi candidato contro l'ex presidente Barack Obama. Gli errori sono diventati carne da macello per i rivali, tra cui il governatore della Florida Ron DeSantis, che in campagna elettorale ha suggerito che Trump ha perso un passo.

Lo stesso Biden ha iniziato a trattare l'argomento della sua età con un tocco leggero. Fa regolarmente battute che suggeriscono che è a Washington dai tempi dei Padri Fondatori. Quando all'inizio del mese un partecipante a un evento sindacale è caduto da un'alzata, provocando un forte rumore che ha interrotto l'evento, Biden ha colto l'attimo per ridere.

barack obama joe biden 9

"Voglio che la stampa sappia che non ero io!". ha detto Biden, prima di fingere di essere disorientato.

I medici del Presidente hanno anche affermato che alcuni tratti evidenti, come l'andatura strascicata in seguito a un infortunio al piede o il riemergere della balbuzie quando è stanco, non sono correlati a questioni di acutezza. Alcuni degli inciampi verbali di Biden durante i discorsi sembrano derivare dalla sua decisione - come quella di Trump - di non indossare gli occhiali in pubblico, il che lo porta a strizzare gli occhi mentre legge il gobbo.

barack obama joe biden 8

Sebbene l'età e gli infortuni abbiano accentuato il suo handicap nel golf, le persone che interagiscono con il Presidente dicono che si dedica con impegno all'allenamento e segue diligentemente un programma di pesi e tapis roulant prescritto dal medico della Casa Bianca e scritto su una scheda. Va in bicicletta, spesso a velocità considerevole, durante le vacanze a Rehoboth Beach nel Delaware e a Camp David, il ritiro presidenziale nel Maryland.

joe biden cade dalla bicicletta 6

Alcuni vicini al Presidente riconoscono la propria preoccupazione quando Biden sembra occasionalmente perdere il filo del discorso, o usa espressioni folcloristiche e talvolta senza senso. Altri, invece, vedono i momenti in cui, dietro le quinte, Biden interroga con precisione gli assistenti su questioni politiche e storcono il naso all'idea che stia scivolando.

Gli assistenti hanno sviluppato un manuale per rispondere alle domande sull'età. Offrono modi in cui la sua longevità si è rivelata una risorsa, come nei negoziati in Campidoglio, dove ha sfruttato decenni di conoscenze istituzionali.

JOE BIDEN DONALD TRUMP BY PAT LUDO

"Ha usato la sua profonda esperienza per ottenere benefici senza precedenti", ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, aggiungendo che le critiche del GOP sull'età del Presidente "sono fallite nel 2020, 2022 e 2023".

L'idea che Biden si sottragga alla stampa è una visione provinciale, in quanto l'audience degli organi di stampa tradizionali è in declino, e si nota che Biden risponde regolarmente alle domande dei giornalisti durante gli eventi della Casa Bianca.

"La nostra strategia di comunicazione è tutta di questo tipo, e deve esserlo per far breccia in un ambiente mediatico frammentato e in un'epoca di sovraccarico di informazioni", ha dichiarato il direttore della comunicazione Ben LaBolt in un comunicato.

SONDAGGIO SULL ETA' DI BIDEN

Gli assistenti sottolineano anche le dimostrazioni di resistenza, come i viaggi di Biden in Ucraina - il primo di un presidente americano moderno in una zona di guerra non controllata dalle forze americane - e in Israele nei giorni successivi all'attacco di Hamas del 7 ottobre.

"Non c'è nulla della sua salute fisica, della sua acutezza, di qualsiasi aspetto della sua performance che mi dia un briciolo di preoccupazione in questo spazio - perché interagisco con lui regolarmente", ha detto Jared Bernstein, presidente del Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca.

joe biden cade dalla scaletta dell'air force one

Tuttavia, le preoccupazioni degli elettori rimangono. Ora, i rituali della campagna elettorale, tra cui l'incontro con i donatori durante gli eventi di raccolta fondi e le chiacchiere fuori dagli schemi con gli elettori, offrono nuove opportunità per sconfiggere le percezioni di fragilità - o per alimentarle.

I giri di corda e le raccolte fondi nelle grandi città non hanno sempre mostrato il Presidente nella sua luce migliore. All'inizio di quest'anno, in occasione della visita dei figli dei dipendenti della Casa Bianca per il Take Your Child to Work Day, Biden ha partecipato a una sessione improvvisata di domande e risposte. Durante gli scambi con i bambini, ha dimenticato di aver appena visitato l'Irlanda e ha faticato - dopo aver detto che si parlavano tutti i giorni - a ricordare dove vivessero i suoi nipoti.

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

Ha confuso i nomi dei leader mondiali, confondendo spesso il leader cinese Xi Jinping con quello indiano Narendra Modi. Al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico della scorsa settimana a San Francisco, Biden ha detto di aver dimenticato il nome di un giornalista che intendeva chiamare.

Biden non può permettersi questo tipo di momenti, visto che il 58% degli elettori dichiara di avere dubbi sulla sua idoneità alla carica e il 67% ha detto che è troppo vecchio per essere presidente, secondo un sondaggio Harvard-Harris pubblicato il mese scorso.

Tuttavia, i suoi assistenti ritengono di sapere come superare queste sfide.

"Se ricordate i nostri annunci nel 2020, in essi c'era il Presidente, con la sua voce e la sua dimostrazione che avrebbe semplicemente fatto il suo lavoro", ha dichiarato Jen O'Malley Dillon, responsabile della campagna di Biden in quell'elezione e ora vice capo dello staff della Casa Bianca. "In un certo senso, questa è la cosa più efficace che possiamo fare: continuare a mostrare il Presidente che fa il suo lavoro".

JOE BIDEN IN ISRAELE joe biden in israele joe biden bibi netanyahu in israele

