UNO, NESSUNO CENTOMILA DRAGHI - SUL CORRIERE È "IL PUNTELLO" DI CONTE; SU REPUBBLICA "VOLEVA RIVOLGERSI ALL'EUROPA, E NON ALL'ITALIA". PER LA STAMPA, SI TRATTAVA DI UN INVITO A CEDERE I CORDONI DELLA BORSA RIVOLTO A GUALTIERI. SUL SOLE IL VERO DESTINATARIO DELL'ARTICOLO È LA BCE – L’AMBIGUITA’ PARACULA DI DRAGHI MERITA DAVVERO IL PREMIO PULITZER/PIRANDELLO

Marco Palombi per il Fatto Quotidiano

Un' antica tradizione di studi si dedica all' interpretazione dei testi sacri: da qualche giorno questa nobile attività si esercita, com' è giusto, anche sull' articolo pubblicato da Mario Draghi sul FT . Il testo, d' altronde, si presta: durante una crisi come questa bisogna spendere, non importano i vincoli di bilancio. Mes, non Mes? Bce? Eurobond? Dio solo lo sa: ognuno lì dentro può trovare il suo Draghi e ce lo trova.

Sul CorSera l' ex presidente della Bce è "il puntello" di Conte; su Repubblica "voleva rivolgersi all' Europa, e non all' Italia". Per La Stampa, si trattava di "un invito a cedere rivolto a quel ministero (il Tesoro, ndr) nel quale diversi dirigenti si professano suoi seguaci". Sul Sole il vero destinatario dell' articolo è la Bce: "Correttamente non è mai citata, ma il consiglio non è per questo meno chiaro".

Nella stessa pagina, però, si sostiene invece che "è significativo" che non abbia nominato la Bce: sono le banche private che devono intervenire, "nella visione di Draghi, il ruolo dello Stato è fondamentale ma quasi privo di discrezionalità". Emmanuel Macron non è d' accordo: "Credo che dica esattamente questo: i governi nazionali devono agire senza limiti".

Poi ci sono quelli che hanno già abbandonato gli studi e sono in piena crisi mistica che "Solo Draghi può salvare il Paese" (Italia Oggi). Riassumendo: Draghi puntella Conte, parla all' Europa e pure al Mef, dice alla Bce di darsi da fare, ma anche di non allargarsi troppo, ai governi di stare fermi, ma pure di agire. Unicuique suum (Mario), direbbero all' Osservatore Romano.

