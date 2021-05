5 mag 2021 15:30

NESSUNO PUÒ METTERE DONALD IN UN ANGOLO – TRUMP SFIDA TWITTER E FACEBOOK (CHE INTANTO HA CONFERMATO IL BANDO) E LANCIA LA SUA PIATTAFORMA: I SOSTENITORI POTRANNO COMUNICARE COL PUZZONE E LEGGERE LE SUE SPARATE SUL SITO “FROM THE DESK OF DONALD J. TRUMP” – I FOLLOWER POTRANNO RICEVERE NOTIFICHE OGNI VOLTA CHE TRUMP POSTA E CONDIVIDERE I MESSAGGI SU FACEBOOK E TWITTER (COME TI AGGIRO LA CENSURA…)