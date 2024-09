NETANYAHU HA APERTO IL FRONTE NORD: I MORTI DEI RAID ISRAELIANI IN LIBANO SAREBBERO ALMENO 100. LO STATO EBRAICO ANNUNCIA DI VOLER LANCIARE ATTACCHI SU “LARGA SCALA” ANCHE A EST, NELLA VALLE DELLA BEKAA – CENTINAIA DI FAMIGLIE STANNO SCAPPANDO, MENTRE CONTINUANO I LANCI DI RAZZI DI HEZBOLLAH NELLA ZONA NORD DI ISRAELE (EVACUATA DA MESI) – I DUBBI SULLA MORTE DEL CAPO DI HAMAS, SINWAR - VIDEO

attacchi israeliani in libano 10

BEIRUT, 'ALMENO 182 MORTI PER I RAID NEL SUD'

(ANSA-AFP) - E' salito ad almeno 182 il bilancio delle vittime per i raid israeliani nel sud del Libano. Lo ha reso noto il ministero della sanità di Beirut

IDF,'ESPLOSIONI IN SUD LIBANO DOVUTE AD ARMI STIPATE NELLE CASE'

(ANSA) - Il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari, ha dichiarato questo pomeriggio alla stampa che "quello che vedete ora nel sud del Libano sono esplosioni di armi di Hezbollah all'interno delle case. In ogni abitazione che colpiamo ci sono armi, missili e droni diretti contro i cittadini israeliani". Hagari ha inoltre aggiunto che le istruzioni per la popolazione civile israeliana rimangono invariate.

Yahya Sinwar

ISRAELE, ATTACCHI SU LARGA SCALA NELLA VALLE DELLA BEKAA

(ANSA-AFP) - L'esercito israeliano annuncia di voler lanciare attacchi "su larga scala" nella valle della Bekaa, nell'est del Libano.

CENTINAIA DI FAMIGLIE IN FUGA DAL LIBANO MERIDIONALE

(ANSA-AFP) - Centinaia di famiglie nel Libano meridionale stanno fuggendo dai bombardamenti israeliani. Lo affermano un funzionario locale e i giornalisti dell'AFP. Immagini pubblicate sui media internazionali mostrano lunghe file di auto sulle strade.

FAMIGLIA SALVA PER 30 SECONDI DA IMPATTO DI UN RAZZO HEZBOLLAH

Yahya Sinwar

(ANSA) - Dudi Yitzhaki, la cui casa a Givat Avni è stata colpita da un razzo lanciato dal Libano, ha raccontato che lui e la sua famiglia si sono salvati per soli trenta secondi e tre centimetri, grazie al fatto che hanno seguito le istruzioni della difesa civile. Quando hanno sentito le sirene sono corsi nella stanza rifugio ed hanno chiuso la porta. Il razzo è caduto vicino all'ingresso della stanza. Lo riferisce il Times of Israel.

MEDIA, 'SINWAR NON HA SCRITTO DI SUO PUGNO ULTIMI MESSAGGI'

(ANSA) - Funzionari dell'intelligence israeliana, citati in forma anonima dalla radio militare ritengono che i recenti messaggi attribuiti al capo di Hamas, Yahya Sinwar, non siano stati scritti personalmente da lui.

attacchi israeliani in libano 3

In particolare, si fa riferimento ai messaggi di congratulazioni inviati al presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, dopo la sua vittoria elettorale, e ai ribelli Houthi a seguito di un attacco missilistico contro Israele. Secondo la radio militare questi messaggi sono stati redatti da un altro funzionario di Hamas a nome di Sinwar, e non direttamente da lui.

MEDIA, 'FONTI ISRAELIANE RITENGONO PER ORA CHE SINWAR SIA VIVO'

(ANSA) - Fonti della sicurezza riferiscono che Yahya Sinwar, il principale leader di Hamas nella Striscia di Gaza, è stato fuori contatto per un po' di tempo, il che ha spinto a indagare sulla causa del suo silenzio. Le valutazioni attuali, secondo quanto riferisce Israel Hayom che cita fonti della sicurezza, indicano tuttavia che Sinwar sia vivo e stia usando ostaggi come scudi umani.

attacchi israeliani in libano 1

Le autorità comunque stanno esplorando anche altri scenari, in particolare data la recente campagna di bombardamenti di Israele che ha preso di mira i tunnel nelle aree in cui si ritiene che Sinwar si nasconda. Al momento non ci sono altre conferme, né una posizione ufficiale dell'Idf sul tema.

attacchi israeliani in libano 5 attacchi israeliani in libano 6 raid israeliani in libano 5 attacchi israeliani in libano 9 raid israeliani in libano 4 attacchi israeliani in libano 7 attacchi israeliani in libano 4 Yahya Sinwar attacchi israeliani in libano 8 attacchi israeliani in libano 2