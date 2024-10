NETANYAHU HA FRETTA: VUOLE CHIUDERE LA PARTITA CON L’IRAN ORA CHE LA CASA BIANCA È ALLO SBANDO – SECONDO I MEDIA ISRAELIANI, L’ATTACCO DELLO STATO EBRAICO A TEHERAN “È IMMINENTE”. IL CAPO DEL COMANDO CENTRALE USA, IL GENERALE MICHAEL KURILLA, VOLA A TEL AVIV PER GESTIRE LA SITUAZIONE – IL DISCORSO DELL’85ENNE KHAMENEI APPOGGIATO A UN FUCILE USATO COME BASTONE: VOLEVA INCUTERE TIMORE, HA RESO ANCORA PIÙ EVIDENTE LA SUA DEBOLEZZA… - VIDEO

ALI KHAMENEI - DISCORSO CON IL FUCILE IN MANO

MEDIA, 'L'ATTACCO ISRAELIANO ALL'IRAN È IMMINENTE'

(ANSA) - Nella mattinata, nonostante sia Shabbat, si sono tenuti al ministero della Difesa a Tel Aviv colloqui con rappresentanti di Paesi alleati di Israele al fine di coordinare l'azione contro Teheran. Alle riunioni hanno preso parte alti funzionari dell'esercito.

Ynet riferisce che l'Idf abbia detto che "non si può ignorare ciò che ha fatto l'Iran". In precedenza, funzionari americani in una conversazione con il media israeliano hanno stimato che l'attacco israeliano all'Iran sia "imminente". Intanto sta arrivando in Israele il capo del Comando militare centrale Usa, generale Michael Kurilla.

MEDIA, 'IDF PIANIFICA RISPOSTA SIGNIFICATIVA CONTRO IRAN'

(ANSA) - Secondo i media israeliani, l'esercito è impegnato nella pianificazione di una risposta all'attacco missilistico dell'Iran contro il Paese e avverte che sarà "forte e significativa". L'attacco ha causato danni in Israele, comprese le basi aeree, sebbene l'Idf abbia affermato che non sono stati colpiti aerei o infrastrutture critiche.

missili iraniani sui cieli di israele 5

IL FUCILE, LE MINACCE E L’APPELLO ALL’ISLAM: L’AYATOLLAH IN TRINCEA HA LE ARMI SPUNTATE

Estratto dell’articolo di Gian Micalessin per “il Giornale”

Il fucile appoggiato tra il leggio e la tunica nera. Il discorso indirizzato non solo ai fedeli stretti intorno a lui, ma a tutti i musulmani del Medioriente chiamati a combattere contro il «comune nemico». L’abbraccio all’«albero benedetto» di Hezbollah da sempre suo strumento e creatura. E, infine, le minacce a Israele «vampiro» destinato a «non sopravvivere a lungo».

ali khamenei con in mano un fucile prega per nasrallah a teheran

Oltre agli attacchi ad un’America «cane rabbioso» colpevole di usare lo Stato Ebraico per «controllare territori e risorse della regione». Un discorso in quattro atti per cancellare, con parole e simboli, la narrazione di un Ayatollah Alì Khamenei braccato, di una Suprema Guida nascosta in un bunker per timore dei missili israeliani. Ma anche un discorso studiato per offrire l’immagine di un Alì Khamenei pronto a unire i musulmani del Medio Oriente e guidarli nella lotta contro Israele e gli Stati Uniti.

Tra retorica e realtà ci sono, però, i fatti. Il fucile esibito dall’ayatollah Khamenei è un’arma spuntata. Come lo sono i suoi missili. Missili capaci di bussare ai cieli di Israele, ma incapaci di bucare - a causa di un’evidente divario tecnologico la rete di difesa allestita da Israele e Stati Uniti.

netanyahu biden

E lo stesso dicasi per gli apparati di sicurezza. Mentre quelli iraniani dopo il 7 ottobre non sono riusciti a mettere a segno un solo colpo, il Mossad gioca a rimpiattino con gli uomini di Khamenei e con i suoi alleati. Gli ha ucciso in quel di Teheran il capo di Hamas Ismail Hanye e in quel di Beirut - oltre al trentennale alleato Hassan Nasrallah - anche il fidato generale Abbas Nilforoushan arrivato da Teheran per avvisare l’alleato sciita di starsene al sicuro.

[…] La faccia di Khamenei non è quella di un condottiero, ma di un anziano ayatollah 85enne roso da un tumore alla prostata. Mentre la sua credibilità di leader è seriamente compromessa da un apparato di sicurezza penetrato in profondità dagli israeliani. Tanto da non esser più in grado di proteggere né i propri alleati, né i propri confini.

khamenei guida la preghiera per nasrallah a teheran

[…] Tutto questo le opinioni pubbliche musulmane del Medio Oriente lo sanno bene. Così quando Khamenei invoca «il dovere e la responsabilità di tutti i musulmani» d’aiutare «la battaglia per la Moschea di Al Aqsa» e «il popolo e la guerra santa del Libano» c’è da chiedersi quanti da Riad a Gaza possano dargli credito. E fidarsi di lui.

[…] Dopo aver (forse) innescato il 7 ottobre non ha saputo far altro che assistere alla distruzione di Gaza e alla morte di oltre 40mila palestinesi. E dopo aver creato e armato Hezbollah non ha saputo evitare la decimazione della sua classe dirigente. In tutto questo anche i 180 missili lanciati martedì scorso su Israele - definiti da Khamenei «minima punizione» per gli «stupefacenti crimini» d’Israele - non bastano a nascondere l’inconsistenza militare della Repubblica Islamica. Anche perché l’unico disgraziato ucciso da quei missili non è stato un israeliano, ma un palestinese fuggito da Gaza […].

MISSILI IRANIANI E SCUDO ISRAELIANO - INFOGRAFICA DI REPUBBLICA