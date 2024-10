NETANYHAU DICHIARA GUERRA ALLE NAZIONI UNITE – SPARA AI SOLDATI UNIFIL IN LIBANO E DICHIARA L’UNRWA UNA “ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA”: PER L’AGENZIA PER I RIFUGIATI PALESTINESI, CHE A GAZA SAREBBE CONNIVENTE CON HAMAS (ALCUNI SUOI DIPENDENTI HANNO PARTECIPATO AL POGROM DEL 7 OTTOBRE), SARÀ PRATICAMENTE IMPOSSIBILE LAVORARE IN CISGIORDANIA E NELLA STRISCIA – IL SEGRETARIO GENERALE DELL’ONU, GUTERRES: “CI SARANNO CONSEGUENZE DEVASTANTI. ISRAELE RISPETTI IL DIRITTO INTERNAZIONALE”

MEME SU ANTONIO GUTERRES NUOVO LEADER DI HAMAS

MO: GUTERRES, 'NON ESISTE ALTERNATIVA ALL'UNRWA, ISRAELE RISPETTI OBBLIGHI CARTA ONU'

(Adnkronos) - "Se attuate, le leggi adottate dalla Knesset di Israele impedirebbero probabilmente all'UNRWA di portare avanti il suo lavoro essenziale nei Territori Palestinesi Occupati, con conseguenze devastanti per i rifugiati palestinesi. Invito Israele ad agire in modo coerente con i suoi obblighi ai sensi della Carta dell'Onu e del diritto internazionale.

La legislazione nazionale non può alterare tali obblighi". A scriverlo, su X, dopo la decisione della Knesset di vietare le attività dell'agenzia Onu, è il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. "Porto questa questione all'attenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la terrò costantemente informata sull'evolversi della situazione. Non esiste alternativa all'UNRWA".

unrwa a gaza 2

SCHIAFFO ALL'ONU, UNRWA MESSA FUORILEGGE

Estratto dell’articolo di Nello Del Gatto per “La Stampa”

Nonostante le pressioni internazionali, il parlamento israeliano ha deciso: l'Unrwa è un'organizzazione terroristica non può operare nel Paese ebraico. Hanno votato a favore i tre quarti dei parlamentari, compresi diversi di opposizione, e hanno fatto passare la legge che di fatto non solo blocca le attività dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi in Israele, ma ne limita fortemente le azioni anche in Cisgiordania e a Gaza.

BENJAMIN NETANYAHU - ATTACCO DI ISRAELE ALL IRAN

Senza il coordinamento con Israele, sarà quasi impossibile per l'Unrwa lavorare nei Territori, poiché Gerusalemme non rilascerebbe più permessi di ingresso né consentirebbe il coordinamento con l'esercito. La legge entrerà in vigore tra 60 e 90 giorni dopo che il ministero degli Esteri israeliano l'avrà notificata all'Onu e bisogna capire chi prenderà in carico le attività dell'agenzia soprattutto a Gerusalemme est e in Cisgiordania.

L'Unrwa fornisce assistenza da più di 70 anni a circa sei milioni di rifugiati palestinesi in Siria, Libano, Giordania, Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme est, con un mandato annuale. […] Per il paese ebraico, che ritiene l'Unrwa troppo vicina ai gruppi terroristici della Striscia, potrebbero aprirsi le porte di problemi anche in sede Onu. Per Netanyahu, «gli operatori dell'Unrwa coinvolti in attività terroristiche contro Israele devono essere ritenuti responsabili; gli aiuti umanitari devono rimanere disponibili per Gaza».

antonio guterres vladimir putin vertice brics 2024 foto lapresse unrwa a gaza 3 I PAESI FINANZIATORI DELL UNRWA unrwa a gaza 5

IL DOCUMENTO DELLA GUARDIA DEL CORPO DI SINWAR - INSEGNANTE DELL AGENZIA ONU UNRWA