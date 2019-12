KAMALA COL SUO NOME – LA SENATRICE KAMALA HARRIS SI RITIRA DALLE PRIMARIE DEM: NON AVEVA ABBASTANZA SOLDI PER FINANZIARE LA SUA CAMPAGNA - 55 ANNI, EX PROCURATORE FEDERALE DELLA CALIFORNIA, ERA ENTRATA IN CORSA A FINE GENNAIO E VOLEVA DIVENTARE LA PRIMA PRESIDENTESSA DI COLORE DEGLI STATI UNITI, E INVECE… – I DEM IN CORSA RIMANGONO 15 (CONTANDO BLOOMBERG)