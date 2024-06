3 giu 2024 19:07

NICOLA ZINGARETTI FU “SALVATO” DAI SUOI DIRIGENTI IN REGIONE PER 38 GIUSTIFICATIVI FALSI - LA PROCURA RICORRE CONTRO L’ASSOLUZIONE DALL’ACCUSA DI FALSO IDEOLOGICO DEI COLLABORATORI DELL’EX GOVERNATORE DELLA REGIONE LAZIO, CHE ALLE EUROPEE PUNTA A PRENDERE PIU’ VOTI DELLA SCHLEIN PER DIVENTARE CAPOGRUPPO DEM ALL’EUROPARLAMENTO – “ZINGA”, CHE NON E’ STATO ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI, FIGURAVA IN MISSIONE ISTITUZIONALE BENCHÉ FOSSE, IN VERITÀ, IMPEGNATO NELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL’EPOCA...