NIENTE ARRICCHISCE COME FONDARE UNA RELIGIONE - SCANDALO TRA I MORMONI, UNO DEI MEMBRI ACCUSA LA CHIESA DI UNA TRUFFA DA 100 MILIARDI DI DOLLARI. AI FEDELI OGNI ANNO VIENE CHIESTA LA ''DECIMA'', OVVERO IL 10% DELLE LORO ENTRATE, CHE I DIRIGENTI DELLA CHIESA AVREBBERO INVECE ACCUMULATO E USATO PER BUSINESS PRIVATI INVECE DI OPERE DI BENEFICIENZA. HANNO IMPARATO BENE LA LEZIONE DEL VATICANO…

papa francesco russell nelson

(ANSA) - Scandalo tra i mormoni: un ex gestore degli investimenti della chiesa ha denunciato una truffa da 100 miliardi di dollari. L'informatore, secondo quanto riportato dal Washington Post, ha dichiarato all'Internal Revenue Service (Irs), l'agenzia governativa deputata alla riscossione dei tributi negli Stati Uniti, che i dirigenti della chiesa hanno accumulato le donazioni invece di utilizzarle per opere di beneficenza. E in particolare, con il denaro avrebbero finanziato due business privati.

La denuncia è stata presentata da David A. Nielsen, un mormone di 41 anni che ha lavorato fino a settembre come manager presso la Ensign Peak Advisors, la divisione investimenti della chiesa. L'esenzione dalle tasse richiede che la Peak Advisors operi esclusivamente per scopi religiosi, educativi o di altro genere, una condizione che, secondo Nielsen, l'azienda non ha soddisfatto.

Ai mormoni viene chiesto di contribuire ogni anno con il 10% delle loro entrate, una pratica conosciuta come decima, e l'organizzazione religiosa, una delle più visibili degli Usa, con sede a Salt Lake City, raccoglie circa 7 miliardi di dollari ogni anno. Nessun commento dalla chiesa, che "non fornisce informazioni su transazioni specifiche o decisioni finanziarie", come ha spiegato il portavoce Eric Hawkins in una nota.

tempio mormone di roma bufalotta 7 tempio mormone di roma bufalotta 10 le mormone di short creek setta mormona di shirt creek mormon tabernacle choir TEMPIO DEI MORMONI - RUSSELL NELSON