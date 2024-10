NIENTE È GRATIS – A ROMA E MILANO L'AUMENTO DELLE RENDITE CATASTALI PER CHI HA USUFRUITO DEL SUPERBONUS POTREBBE ARRIVARE ANCHE AL 30% - NELLA CAPITALE, LA RENDITA DI UN'ABITAZIONE POPOLARE DI CATEGORIA "A4" OGGI È 759 EURO, E POTREBBE ARRIVARE A 883 EURO SE HA "GUADAGNATO" UNA SOLA CLASSE ENERGETICA CON LE RISTRUTTURAZIONI. IN CASO DI PASSAGGIO DI DUE CLASSI, SI ARRIVA A SUPERARE I 1.038 EURO. E A MILANO…

L’aggiornamento delle rendite catastali per gli immobili oggetto di ristrutturazione con il Superbonus agita le acque di governo, con tutti i partiti in trincea per assicurare che non sono in arrivo nuovi rincari. Ma sarà davvero così?

Dalle prime simulazioni condotte dall’Ansa, un salto di due classi a Roma e a Milano ad esempio porterebbe un aumento delle rendite catastali del 30% e del 16-18% nel caso di passaggio di una sola classe. Considerando un'abitazione popolare A4 della classe più bassa con 6 vani catastali in zona censuaria 2 nella capitale, un miglioramento di una classe farebbe passare la rendita da 759 euro a 883 euro (+16%) e a 1.038 euro con il passaggio di due classi (+36%). A Milano invece, un immobile analogo passerebbe da una rendita di 604 euro a 712 euro con il passaggio di una classe (+18%) e a 836 euro con il passaggio di due classi.

Considerando invece una città più piccola come Caserta, per un'analoga abitazione A4 in zona 1, il miglioramento di una classe, dalla più bassa a quella superiore, farebbe aumentare la rendita del 20%, da 309,84 euro a 371,82. Con un salto di due classi invece l'incremento sarebbe del 40%, con una rendita di 433,8 euro.

Quindi in che maniera le tasse potrebbero effettivamente aumentare? La rendita catastale oggi viene utilizzata come base di riferimento principalmente per il calcolo dell’Imu […] In secondo luogo sono esentate la maggior parte delle prime case, quindi un eventuale aumento della rendita non avrebbe un impatto diretto per i proprietari in caso di abitazione principale.

Diverso il caso delle operazioni di compravendita, visto che l’imposta di registro – incassata dallo Stato – è calibrata proprio sulla rendita catastale. Quindi in questo caso il rincaro si farebbe sentire sul futuro, eventuale, acquirente. Stesso discorso per le successioni, visto che l’imposta viene calcolata a partire dalle rendite catastali.

C’è infine spazio anche per l’Irpef, visto che la rendita catastale dell’immobile viene utilizzata come base per il cosiddetto reddito fondiario, cioè una quota di Irpef che occorre versare in alcuni casi specifici. […]

