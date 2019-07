NIENTE REDDITO DI CITTADINANZA PER GLI IMMIGRATI – LA CIRCOLARE INPS: LE DOMANDE DI SUSSIDIO PRESENTATE DA 130MILA CITTADINI EXTRACOMUNITARI SONO SOSPESE – IL MOTIVO? SERVE UNA CERTIFICAZIONE SUI REQUISITI PATRIMONIALI RILASCIATA DALLO STATO DI ORIGINE, TRADOTTA ANCHE IN ITALIANO E LEGALIZZATA DAL CONSOLATO ITALIANO – I PALETTI DELLA LEGA: 10 ANNI DI RESIDENZA E…

G. Zul per “Libero Quotidiano”

LUIGI DI MAIO REDDITO DI CITTADINANZA BY LUGHINO

L' altro giorno l' Inps ha emanato una circolare. La numero 100. Argomento: delucidazioni sul reddito di cittadinanza. Ebbene, la novità che emerge leggendo le poche pagine di istruzioni inviate ai dirigenti e agli uffici territoriali dell' ente previdenziale, è che le domande di sussidio presentate da cittadini extracomunitarie sono sospese. In pratica sarebbero 130mila i cittadini immigrati a bocca asciutta.

Nella premessa Gabriella Di Michele, direttore generale dell' Inps, scrive questo: «Particolare attenzione, ai fini dell' accoglimento della richiesta del beneficio Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza, va posta in ordine alle previsioni di cui all' articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, secondo cui i cittadini di Stati non appartenenti all' Unione europea devono produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali, nonché sulla composizione del nucleo familiare. La norma prevede che la certificazione debba essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall' autorità consolare italiana (che ne attesta la conformità all' originale)».

reddito di cittadinanza

I PALETTI DELLA LEGA

Non solo, grazie al pressing della Lega, sono stati introdotti altri paletti per non "regalare" all' ultimo che passa l' assegno dallo Stato. Parliamo ad esempio dei 10 anni di residenza richiesti, di cui gli ultimi 2 continuativi (contro i 2 anni di residenza previsti dal Rei targato Pd). Tutti questi criteri hanno così escluso dal sussidio una parte consistente di poveri stranieri, che invece incassavano il reddito di inclusione.

Per questo su 1,3 milioni di domande, appena 129mila sono a carico di immigrati. Ai quali comunque difficilmente arriverà la paghetta di Stato nel breve tempo.

luigi di maio matteo salvini

Infatti, e torniamo alla circolare Inps, è arrivata la doccia fredda ufficialmente. Oltre ai documenti richiesti e alla residenza continuativa, serve anche un «decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale», per individuare «i Paesi i cui cittadini sono esonerati dall' obbligo di cui al comma 1-bis, per oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione». Ebbene, il provvedimento attuativo non c' è, complice la burocrazia.

«Ciò posto, nelle more dell' emanazione del citato decreto attuativo, l' Istituto ha provveduto a sospendere l' istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari». Insomma, al di là di un linguaggio tecnico e di difficile comprensione, la notizia è che circa 130mila extracomunitari desiderosi di incassare il reddito di cittadinanza non riceveranno (per ora) alcun assegno.

RITARDI

Per una volta i ritardi della Pubblica amministrazione sfavoriscono anche gli stranieri.

LUIGI DI MAIO MANGIA UNA MOZZARELLA

E nonostante le campagne mediatiche, organizzate dalla sinistra, il modello Lodi - ricorderete le proteste degli stranieri costretti a produrre documenti al fine di ricevere sconti nelle mense dei figli - ha fatto scuola. Un modello che non è stato partorito dal Carroccio, bensì è figlio di un decreto presidenziale di fine anni '90 (governi di centro-sinistra), secondo il quale se lo straniero richiede un bonus dall' Italia deve dimostrare, con carte ufficiali, di non avere patrimoni nel Paese d' origine.

reddito di cittadinanza alle poste 2

L' Inps segnala infine - e meno male - il divieto di richiedere il reddito da parte di «persone sottoposte a misura cautelare personale o condannate per alcuni delitti». Sul tema la circolare evidenzia che «saranno comunicate in futuro le disposizioni relative alle domande, riguardanti queste persone, presentate prima dell' entrata in vigore della legge di conversione». Occhio, insomma. Qualche carcerato magari un paio di mesi se li fa...

reddito di cittadinanza alle poste 1 reddito di cittadinanza caf poste reddito di cittadinanza meme su di maio e la card per il reddito di cittadinanza 7 meme su di maio e la card per il reddito di cittadinanza 5 meme su di maio e la card per il reddito di cittadinanza 6 meme su di maio e la card per il reddito di cittadinanza 4 meme su di maio e la card per il reddito di cittadinanza 14 meme su di maio e la card per il reddito di cittadinanza 15 meme su di maio e la card per il reddito di cittadinanza 12 meme su di maio e la card per il reddito di cittadinanza 13 meme su di maio e la card per il reddito di cittadinanza 11 meme su di maio e la card per il reddito di cittadinanza 10 il sito per il reddito di cittadinanza 1 il sito per il reddito di cittadinanza 3 il sito per il reddito di cittadinanza 2 il sito per il reddito di cittadinanza 6 il sito per il reddito di cittadinanza 7 il sito per il reddito di cittadinanza 5 il sito per il reddito di cittadinanza 4 DI MAIO E LA CARD PER IL REDDITO DI CITTADINANZA BY LUGHINO Di Maio come il mago Silvan by GianBoy poste reddito di cittadinanza reddito di cittadinanza alle poste