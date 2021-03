NIENTE SIMBOLO DI "ITALIA DEI VALORI" PER I FUORIUSCITI M5S AL SENATO: MANCANO I DIECI MEMBRI PER FORMARE UN GRUPPO AUTONOMO - ORA GLI SCISSIONISTI DI "L'ALTERNATIVA C'È", VICINI A DI BATTISTA, PUNTANO A FORMARE UNA COMPONENTE AUTONOMA ALL'INTERNO DEL GRUPPO MISTO (CIOE', IL NULLA)

Da "il Giornale"

Salta, in Senato, l'ipotesi della costituzione di un gruppo con il simbolo Idv per i fuoriusciti M5s, con si era lavorato ad un accordo che sembrava raggiunto tranne che per il mancato raggiungimento del numero necessario di componenti (pari a dieci). Ed ora «L'alternativa c' è» punta a formare una componente a sé del gruppo Misto.

Qualche problema sul progettò viene spiegato a fonti vicine a Idv: «A revocare l'autorizzazione all' uso del simbolo è stato il rappresentante legale di Italia dei valori» asserendo che sarebbero «venute meno le condizioni politiche». La spiegazione arriva dal senatore Mattia Crucioli. Su Facebook, infatti, scrive: «Il regolamento del Senato impone, per la costituzione di un gruppo parlamentare, l' utilizzo del simbolo di un partito che abbia partecipato alle precedenti elezioni; nulla dice, invece, in relazione alla costituzione di una componente in seno al gruppo misto».

