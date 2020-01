Da www.corriere.it

STEFANO

BONACCINI

Centrosinistra

51,39%

1.182.838 VOTI

Partito Democratico 741.092 34,68%

Bonaccini Presidente 123.304 5,77%

Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista 80.356 3,76%

Europa Verde 41.685 1,95%

+Europa - Psi - Pri 32.661 1,53%

Volt Emilia-Romagna 9.151 0,43%

LUCIA

BORGONZONI

Centrodestra

43,68%

1.005.298 VOTI

Lega 683.021 31,96%

Fratelli d'Italia 183.864 8,60%

Forza Italia 54.769 2,56%

Progetto Emilia-Romagna Rete Civica Borgonzoni Presidente 36.882 1,73%

Il Popolo Della Famiglia - Cambiamo! 6.264 0,29%

Giovani per l'Ambiente 5.946 0,28%

BONACCINI MANGIA A UN GIORNO DA PECORA

E.ROMAGNA: BONACCINI, FESTA IN PIAZZA A MODENA E POI GIUNTA

(ANSA) - Stasera "alle 20.30 tutti in piazza Grande a Modena, a casa mia". Stefano Bonaccini festeggerà così la vittoria, "insieme ai 300 candidati delle sei liste". Poi, ha detto, "partirò immediatamente con una squadra di governo e una prospettiva per i prossimi cinque anni, perché ogni promessa é debito".

E.ROMAGNA: BONACCINI, SIAMO LIBERI GIÀ DA 75 ANNI

(ANSA) - - "Se gli vai a dire che la devi liberare, le persone qui lo sanno perfettamente che eravamo già stati liberati 75 anni fa". A ribadirlo Stefano Bonaccini, replicando allo slogan usato in campagna elettorale dalla sua avversaria, Lucia Borgonzoni.

E.ROMAGNA: MEROLA, PILASTRO SECONDO PAPEETE SALVINI

ZAYTSEV BONACCINI

(ANSA) - "Il Pilastro è stato il secondo Papeete di Salvini". A dirlo il sindaco di Bologna Virginio Merola, tornando sull'episodio del citofono. "Li abbiamo fermati grazie ai voti degli emiliano-romagnoli è stato un gran risultato", ha detto Bonaccini: "Lui ha avuto un grande merito, ha fatto la differenza, il centrosinistra si conferma la coalizione principale. Il governo andrà avanti, ma sarà importante far capire agli italiani che c'è un'alternativa vera a Salvini".

E.ROMAGNA: BONACCINI, SPERO CHE LA LEGA MI CHIEDA SCUSA

(ANSA) - "Spero sia di insegnamento alla Lega, c'è qualche segretario della Lega in Emilia-Romagna che spero mi chieda anche scusa delle cose che ha detto in questi mesi". Lo ha detto Stefano Bonaccini, arrivato nella sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna. "E' stata una cavalcata straordinaria, io ci ho sempre creduto", ha aggiunto.

E.ROMAGNA: BENINI (M5S), NON SIAMO SPARITI NOI MA FI

stefano bonaccini stefania bondavalli 4

(ANSA) - "Possiamo dire di essere soddisfatti come M5s, constatiamo che chi è sparito dall'Emilia-Romagna non sono i cinque Stelle ma è Forza Italia, che forse non avrà nemmeno un seggio". Lo ha detto Simone Benini, candidato presidente per il M5s alle regionali dell'Emilia-Romagna, commentando i primi dati. "Per quanto riguarda Bonaccini invece, noi abbiamo parlato di temi in questa campagna e Bonaccini ha rilanciato i nostri temi, quindi va benissimo, più copiate i nostri programmi e meglio è".

Bonaccini "lo aspettiamo per quanto riguarda il trasporto pubblico locale gratuito, lo aspettiamo per quanto riguarda la riconversione ecologica delle aziende, lo aspettiamo per quanto riguarda i 4,5 milioni di alberi che ha detto che pianterà. Poi, invece, per quanto riguarda la Borgonzoni visto quello che ha detto, ci aspettiamo che venga a sedere in consiglio regionale e non in Senato".

REGIONALI: SALVINI, CONTRO BORGONZONI ATTACCHI SQUALIFICANTI

BORGONZONI AL SEGGIO

(ANSA) - "Ringrazio Lucia perché è una donna straordinaria e in quanto donna ha subito attacchi veramente squalificanti, ma del resto in un paese che porta sul palco di Sanremo gente che le donne, nelle sue canzoni, le tratta come abbiamo detto......". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel comitato elettorale di Lucia Borgonzoni alle porte di Bologna. E ha aggiunto: "Comunque andiamo avanti. Aldilà del risultato finale, noi riconfermeremo in ogni caso tutto quello che abbiamo promosso e promesso".

E.ROMAGNA: BORGONZONI, PRIMA VOLTA REGIONE CONTENDIBILE

(ANSA) - "Voglio ringraziare tutte le persone sono state molto di più di quelle di 5 anni fa, la partecipazione è sempre una cosa fondamentale". Così la candidata del centrodestra in Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni nel suo comitato elettorale alle porte di Bologna. E ha aggiunto: "E' stato un grande risultato, per la prima volta nella storia dopo 50 anni questa regione è stata contendibile, continueremo a lavorare domani faremo le analisi".

matteo salvini a bibbiano con lucia borgonzoni

E.ROMAGNA: BORGONZONI, ANCHE STASERA BONACCINI MI SCREDITA

(ANSA) - "Mi spiace vedere che Bonaccini non abbia perso occasione, anche stasera, per fare quello che ha sempre fatto in tutta la campagna elettorale e cioè cercare di screditarmi. Mi spiace perché credo che la politica dovrebbe essere una cosa costruttiva ma non abbiamo visto da entrambe le parti, questa volontà". Lo ha detto la candidata del centrodestra in Emilia -Romagna Lucia Borgonzoni in un intervento stringatissimo nel suo comitato elettorale alle porte di Bologna.

il confronto tra stefano bonaccini e lucia borgonzoni a cartabianca

E.ROMAGNA: RENZI, VITTORIA BELLISSIMA, ORA AL LAVORO

(ANSA) - "Un grande abbraccio a Stefano Bonaccini: vittoria nettissima e bellissima, merito di un grande presidente. Buon lavoro anche a Jole Santelli. Archiviata la campagna elettorale, adesso, tutti al lavoro". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.

E.ROMAGNA: PIZZAROTTI, È L'IMPLOSIONE TOTALE DEL M5S

(ANSA) - Quella del M5s è "l'implosione totale". A dirlo il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, che sta seguendo i risultati dello spoglio in Emilia-Romagna al comitato di Stefano Bonaccini. "Come ho cominciato a dire tanti anni fa, la parabola c'è per tutti - ha proseguito Pizzarotti - se non ci sono contenuti, se non ci sono regole e se si va dietro solo a chi comanda, quelli sono i risultati".

E.ROMAGNA: A BIBBIANO VINCE BONACCINI, IL PD OLTRE IL 40%

(ANSA) - - Stefano Bonaccini è in netto vantaggio e il Partito democratico sopra il 40%: sono i risultati provvisori delle elezioni regionali a Bibbiano, il paese del Reggiano finito al centro dell'inchiesta 'Angeli e Demoni' sugli affidi. Quando sono state scrutinate 3 sezioni su 7, il Pd è infatti al 42,2%, mentre il candidato presidente Bonaccini è al 58%%; la sua sfidante, Lucia Borgonzoni, al 36%. Il Comune di Bibbiano, tuttavia, è storicamente di centrosinistra: alle precedenti elezioni regionali Bonaccini aveva preso il 57%, con il Pd ben oltre il 50%.

MATTEO SALVINI E LUCIA BORGONZONI AL NOVEMBER PORC DI POLESINE PARMENSE

E.ROMAGNA: DA PRIMI DATI PESANTE EFFETTO 'VOTO DISGIUNTO'

(ANSA) - E' stato pesante, secondo i primi dati delle schede scrutinate, l'effetto del voto disgiunto alle regionali dell'Emilia-Romagna: Stefano Bonaccini ha preso circa il 3% in più delle liste a lui collegate, rosicchiando voti sia a Lucia Borgonzoni, sia al Movimento 5 Stelle. Sia Borgonzoni, sia Benini, sono infatti al di sotto dei voti presi dalle liste che li sostengono.