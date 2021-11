6 nov 2021 13:03

NO BETTINI, NO PARTY! LA NEW ENTRY DELLA FESTA PER I 69 ANNI DEL GRAN CIAMBELLONE DELLA CORRENTE THAILANDESE DEL PD E’ IL SUO FIDO GIUSEPPE CONTE, “PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA SINISTRA E DELL’ALLEANZA STRUTTURALE PD-M5S", CHE PER UN ATTIMO BETTINI CHIAMA "LUIGI" (L’HA SCAMBIATO PER DI MAIO?) –- ROSSELLA: "INSIEME A LETTA (GIANNI), GUALTIERI E UN PO' DI GIUNTA DEL CAMPIDOGLIO ERA PRESENTE ANCHE MONICA CIRINNÀ, MOLTO PREOCCUPATA PER UN CANE NEL VICINATO CHE HA ABBAIATO PER BUONA PARTE DELLA FESTA…”