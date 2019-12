NO BORIS, NO PARTY – IL BRINDISI DI JOHNSON NELLA CASA DA 7 MILIONI € DELL'OLIGARCA RUSSO ALEKSANDR LEBEDEV SCATENA POLEMICHE E SOSPETTI SULL’AIUTO DELLA LOBBY RUSSA - ERA APPROPRIATO PER IL PREMIER ANDARE A SOFFIARE SULLA TORTA DI CANDELINE DI UN EX-AGENTE DEL KGB PROPRIETARIO IN GRAN BRETAGNA DI DUE QUOTIDIANI, 'L'INDEPENDENT' E 'L'EVENING STANDARD'? ALLA FESTA C’ERANO DUE SOSIA: UNO DI CORBYN E L’ALTRO DI BORIS JOHNSON…

Come festeggiare il più grande trionfo alle urne di un leader conservatore degli ultimi trent' anni? Boris Johnson aveva probabilmente l' imbarazzo della scelta: ai vincitori non mancano gli inviti. Ma la sua scelta, rivelata ieri dal Guardian , costituisce l' ennesima sorpresa nella carriera di un politico che se ne infischia delle convenzioni: un party nella casa da 6 milioni di sterline (7 milioni di euro) dell' oligarca russo Aleksandr Lebedev affacciata a Regent' s Park. Ufficialmente, una festa di compleanno per il padrone di casa, che compiva 60 anni. Ma la presenza del primo ministro, accompagnato dalla fidanzata Carrie Symonds e fresco della strepitosa vittoria alle urne, l' ha inevitabilmente trasformata in una celebrazione del suo exploit.

Era appropriato per il premier andare a soffiare sulla torta di candeline di Lebedev, ex-agente del Kgb diventato miliardario negli anni della privatizzazione selvaggia post-comunista in Russia e proprietario in Gran Bretagna, insieme al figlio Evghenij, di due quotidiani, l' Independent e l' Evening Standard ? Secondo il Guardian , no, anche tenuto conto del fatto che Lebedev senior, pur atteggiandosi a oppositore di Putin (è stato amico di Gorbaciov e a Mosca possiede il quotidiano riformatore Novaja Gazeta ), ha buoni rapporti con alti responsabili del Cremlino.

Certo, Johnson non era l' unico personaggio importante: fra i presenti figuravano l' ex-premier David Cameron con la moglie Samantha, l' ex-ministro del Tesoro conservatore George Osborne (che di Lebedev è un dipendente, come direttore dell' Evening Standard ), l' ex-braccio destro di Tony Blair e più volte ministro laburista Peter Mandelson, la principessa Eugenia, nipote della regina e figlia di Andrea, oltre a tanti vip, tra cui Mick Jagger, l' attrice Rosamund Pike, la top model Lily Cole.

Ma la frequentazione con Lebedev, nel suo caso, non è occasionale.

Era stato anche ospite della villa dell' oligarca in Umbria, due anni fa, quando era ministro degli Esteri: visita che suscitò altre critiche perché Boris ci andò da solo, senza scorta o seguito come dovrebbe fare il capo del Foreign Office, nel pieno della crisi con Mosca per il tentato assassinio dell' ex-spia russa Sergey Skripal in Inghilterra. Oltretutto, il primo ministro britannico finora rifiuta di pubblicare un dossier dei servizi segreti sulle interferenze russe nelle campagne elettorali del Regno Unito: Johnson sostiene che l' indagine non contiene niente di eclatante, ma il sospetto che la Russia facesse il tifo per lui o perlomeno per la Brexit è acuito dalla decisione di mantenere l' incartamento "top secret".

Alla festa era invitato anche Jeremy Corbyn, ma ha rifiutato. Lebedev allora ha invitato un sosia del leader laburista. Ce n' era anche uno di Boris Johnson, forse per l' evenienza che rifiutasse l' invito. Se a qualcuno degli ospiti è sembrato di vedere doppio, due Boris invece di uno, non era l' effetto dell' alcol.

