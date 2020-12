IL NO DEAL È SEMPRE PIÙ VICINO – SECONDO FONTI DEL GOVERNO BRITANNICO LE POSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE UN ACCORDO TRA REGNO UNITO E UNIONE EUROPEA NON SONO PIÙ DEL 50% - IL NEGOZIATORE EUROPEO BARNIER FA FINTA DI ESSERE OTTIMISTA: “MANTENIAMO LA CALMA COME SEMPRE, SE C’È ANCORA UNA STRADA LO VEDREMO”

IL DIALOGO TRA UE E REGNO UNITO CONTINUA A OLTRANZA MA IL TEMPO STRINGE: QUALI SONO I TEMI CONTROVERSI? SEMPRE I SOLITI! LA PESCA E IL MERCATO UNICO

BREXIT: FONTI GB, CHANCE ACCORDO NON OLTRE 50%

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Secondo fonti del governo britannico non sono più del 50% le possibilità di raggiungere un accordo sulla Brexit fra Londra e i 27. Lo riferisce il Guardian. Questa mattina intanto, in partenza per Bruxelles dalla capitale britannica, il negoziatore per la Ue Michel Barnier ha detto ai giornalisti: "Manteniamo la calma, come sempre, e se c'è ancora una strada lo vedremo".

