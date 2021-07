23 lug 2021 09:44

I NO VAX COME FUNGHI: SPUNTANO DAPPERTUTTO - IACOBONI: "UNO PENSA CHE SIANO SOLO QUALCOSA DI DESTRA, PRONTI A VOTARE SALVINI E MELONI. VERO, MA SOLO IN PARTE. IERI SERA IN PIAZZA CASTELLO A TORINO, NELLA MANIFESTAZIONE GREMITA CONTRO IL GREEN PASS DEL GOVERNO DRAGHI, A INFIAMMARE LA FOLLA SUL PALCO AL GRIDO DI 'LI-BER-TÀ LI-BER-TÀ' C'ERA ANCHE UN PROFESSORE TORINESE DELLA GAUCHE BORGHESE IMPEGNATA, UGO MATTEI, GIÀ FONDATORE DELLA LISTA "FUTURA PER I BENI COMUNI", SINISTRA PARTECIPATA, APERTISSIMA AL MONDO GRILLINO…"