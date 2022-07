I NODI DI BORIS VENGONO AL PETTINE – I LABURISTI BRITANNICI CHIEDONO UN’INCHIESTA URGENTE SULL’INCONTRO TRA JOHNSON E ALEXANDER LEBEDEV: L’EX SPIA RUSSA OSPITÒ IL PREMIER BRITANNICO, AD APRILE DEL 2018, NEL CASTELLO DI PROPRIETÀ DEL FIGLIO, EVGENY, IN UMBRIA – CON “BORIA” NON C’ERANO FUNZIONARI DEL GOVERNO NÉ SICUREZZA: DI COSA HANNO PARLATO?

Dal “Corriere della Sera”

I laburisti britannici chiedono un'inchiesta urgente sull'incontro fra Boris Johnson e l'ex spia russa Alexander Lebedev, avvenuto nell'aprile del 2018 in Italia subito dopo un summit dei ministri degli Esteri della Nato a Bruxelles, organizzato in seguito all'avvelenamento di Sergei e Yulia Skripal a Salisbury, in Inghilterra.

Fino a mercoledì scorso, il giorno prima di rassegnare le dimissioni, il primo ministro britannico aveva sempre negato l'incontro, che avrebbe avuto luogo nel castello di proprietà del figlio di Lebedev, Evgeny, nelle campagne umbre e senza funzionari del governo né sicurezza, durante il quale il capo del governo e leader uscente del partito conservatore potrebbe aver rivelato informazioni sensibili.

Si trattò di una «scioccante mancanza di rispetto nei confronti della sicurezza nazionale», sostengono ora Angela Rayner, numero due dei laburisti, e Yvette Cooper, ministro dell'Interno nel governo ombra, chiedendo un'inchiesta immediata. Se Johnson violò la sicurezza nazionale, dicono ora i laburisti, dovrà lasciare Downing Street immediatamente e non in autunno come previsto, e affrontare le conseguenze legali.

