27 ott 2021 09:21

NOI UOMINI DURI…GON! “UN RITORNO IN SCENA? NO, IO NON ME NE SONO MAI ANDATO” – RONCONE: L’EX SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA, CHE FU COSTRETTO ALLE DIMISSIONI DOPO LA PROPOSTA DI INTITOLARE UN PARCO AD ARNALDO MUSSOLINI ACCOMPAGNA SALVINI DA DRAGHI PER DISCUTERE DI PENSIONI – “STO TROVANDO UNA SOLUZIONE A QUESTA QUOTA 100” – INTANTO SIMONE DI MARCANTONIO, UN IMPRENDITORE CHE AVEVA NOMINATO DIRIGENTE SINDACALE AI TEMPI DELL’UGL, È STATO ARRESTATO ALL’ALBA NEL BLITZ DELLA DIA CONTRO IL CLAN DI SILVIO…