18 lug 2022 11:19

A NOME DI CHI PARLA LORENZO FONTANA? - IL VICESEGRETARIO DELLA LEGA SPINGE PER IL VOTO ANTICIPATO: “BASTA CON L'INDEGNO TEATRINO DI 5STELLE E PD CHE HA FATTO VENIR MENO 'IL PATTO DI FIDUCIA' SU CUI ERA NATO QUESTO GOVERNO. IL PARLAMENTO È ORMAI COMPLETAMENTE DELEGITTIMATO: BASARSI SU TRANSFUGHI E MAGGIORANZE BALLERINE NON GARANTISCE STABILITÀ ED È IN CONTRASTO CON QUANTO DESIDERATO DAL PREMIER CHE NON VUOLE CAMBIARE IN CORSA LE FORZE CHE LO SOSTENGONO. A QUESTO PUNTO, DIAMO AGLI ITALIANI LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE UN NUOVO PARLAMENTO”