NEL NOME DI DIEGO - HUGO MARADONA, FRATELLO DEL "PIBE", SI CANDIDA A NAPOLI CON IL CENTRODESTRA - GUIDERÀ UNA LISTA CIVICA CHE APPOGGIA CATELLO MARESCA E SI OCCUPERÀ DEL DISAGIO GIOVANILE - A DARE L'ANNUNCIO È STATO ENZO RIVELLINI, PRESIDENTE DI “NAPOLI CAPITALE” ED EX EUROPARLAMENTARE, ADESSO VICINO A FRATELLI D'ITALIA…

T.M. per “Libero quotidiano”

HUGO MARADONA

Colpaccio di Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli per il centrodestra, in vista delle elezioni amministrative del 3 ottobre (la data è sempre più certa). Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, sarà candidato come capolista di «Napoli Capitale», una delle liste a sostegno della candidatura dell'ex pm napoletano anti-camorra. A dare l'annuncio è stato Enzo Rivellini, presidente di «Napoli Capitale» ed ex europarlamentare, adesso vicino a Fratelli d'Italia. Hugo, ha detto, «sarà felice di occuparsi di giovani, ragazzi e bambini fragili che vivono condizioni di disagio sociale ed educativo per poter garantire loro quei parametri essenziali di cui tutti hanno diritto».

CATELLO MARESCA E HUGO MARADONA

Maradona- il cui cognome sotto il Vesuvio suscita sempre reazioni non comuni - desidera «creare le condizioni per vedere gli "scugnizzi" napoletani felici su un campo di calcio o di gioco, sottraendoli alla strada e alla malavita». Martedi prossimo alle ore 11, al gazebo davanti alla Curva B dello stadio intitolato proprio a Diego Armando Maradona, si terrà una conferenza stampa per ufficializzare la candidatura di Hugo. Sarà presente anche Maresca.

hugo e diego maradona

«Nell'occasione, presenteremo i punti programmatici del suo piano per Napoli», ha aggiunto Rivellini, che poi ha anticipato quale potrebbe essere il simbolo della lista: «Pensiamo di riproporre lo stesso del 2016, forse al posto della dicitura "Amo il Sud" potremmo metterci il nome di Maresca. Non sarà una lista destinata a sparire il giorno dopo il voto».

Martedì, Rivellini regalerà a Hugo Maradona una «maglietta con il nostro logo in basso e sopra la scritta "Chi ama Napoli (e non è juventino...) vota Napoli Capitale". Maresca ha avuto il primo prototipo con il numero 1, il 9 l'ho preso io, che sono il centravanti di sfondamento, mentre Hugo avrà il numero 9 e 1/2, perchè il dieci è consacrato a Diego, nessuno può più indossarlo».

hugo diego maradona

Maresca ieri è intervenuto a Omnibus La7 ribadendo le ragioni della sua candidatura: «Ho messo la mia vita a disposizione della città. Questo è quello che mi anima ed è quello che voglio fare in maniera seria. Partendo dalle esigenze delle persone e dalle problematiche, con un approccio diverso rispetto ai disastri provocati dagli almeno trent' anni di governo della sinistra».

Il candidato del centrodestra non si nasconde: «Oggi fare il sindaco di città come Napoli e Roma forse è addirittura un atto di eroismo». In cima alle sue preoccupazioni, così come in quelle di Gaetano Manfredi, l'ex ministro candidato di Pd e M5S, c'è la situazione finanziaria: «È accertato un buco finanziario di quasi 3 miliardi di euro, ma alcuni che analizzano anche più attentamente i conti parlano addirittura di 5 miliardi. È qualcosa che farebbe tremare i polsi a chiunque».

hugo maradona