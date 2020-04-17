NOMINE FLASH – IN ATTESA DI UN’ALTRA RIUNIONE NEL PRIMO POMERIGGIO TRA I LEADER DELLA MAGGIORANZA, LA SITUAZIONE E’ QUESTA: PROFUMO RESTA AD DI LEONARDO, COME PRESIDENTE AL POSTO DI DE GENNARO ARRIVA DALL’AISE LUCIANO CARTA (VECCHIONE GODE) – DESCALZI RESTA ALL’ENI, PRESIDENTE L’AVV. LUCIA CALVOSA (E' NEL CDA DEL “FATTO QUOTIDIANO’’) - A TERNA FA TOMBOLA DONNARUMMA (M5S) E FERRARIS VA ALLE FERROVIE (RFI) – ALL’ENAV SIMIONI (5STELLE) – PRESIDENZA ENEL, MICHELE CRISOSTOMO – MPS, ANCHE DI MAIO HA UNA BANCA: AD GUIDO BASTIANINI, PRESIDENTE PATRIZIA GRIECO….-