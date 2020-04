COME MAI LA LEGA (E FORZA ITALIA) HA VOTATO NO ALL’EMENDAMENTO DEI VERDI ALL'EUROPARLAMENTO CHE AUSPICAVA IL RICORSO AI CORONABOND? I LORO VOTI SONO STATI DETERMINANTI PER LA BOCCIATURA. BORGHI: ''NOI NON VOGLIAMO GLI EUROBOND, VOGLIAMO LA BCE CHE STAMPA MONETA'' – I MELONIANI A FAVORE, I GRILLINI SOLO PER LA MUTUALIZZAZIONE DEL DEBITO. IL FRONTE SOVRANISTA (LEGA-FDI-M5S) SI È POI RICOMPATTATO CONTRO IL MES. INSOMMA, IL SOLITO CASINO