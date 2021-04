19 apr 2021 19:14

NOMINE, PER I PARTITI LA PACCHIA È FINITA – SARÀ DRAGHI IN PERSONA A SCEGLIERE I VERTICI DI CDP, RAI, FERROVIE, ETC. - LE FORZE POLITICHE AVRANNO VOCE SOLO SULLA SCELTA DEI CONSIGLIERI, CON GAROFOLI CHE GESTIRÀ LE 'QUOTE' - UN CAMBIO DI ROTTA CHE RISCHIA DI GENERARE NON POCHE TURBOLENZE - IL NUOVO METODO CHE SFANCULA I PARTITI SAREBBE GIÀ STATO APPLICATO PER L'EX ILVA CON LA SCELTA DI FRANCO BERNABÈ