NOMINE PUBBLICHE, DRAGHI IN UN MESE DEVE RIEMPIRE 518 CASELLE – CONFERMATI MINENNA ALLA GUIDA DELLE DOGANE E RUFFINI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AL DEMANIO, ALESSANDRA DAL VERME, PROVENIENTE DAL MEF E COGNATA DI GENTILONI, AL POSTO DI ANTONIO AGOSTINI. DA RINNOVARE ANCHE IL CDA DI FS E QUELLO DELLA CONTROLLATA ANAS - E VA RINNOVATA ANCHE LA GOVERNANCE DI INVITALIA: ARCURI RIUSCIRÀ A SALVARE LA POLTRONA? AH, SAPERLO…

L. Ram. per "il Messaggero"

Mario Draghi

Comincerà con i vertici delle agenzie fiscali l'ondata di nomine pubbliche che verranno a breve decise dal ministero dell'Economia e delle finanze. Un dossier che riguarderà anche 90 società controllate dal dicastero guidato da Daniele Franco, in cui vanno rinnovati 74 consigli d'amministrazione e 41 collegi sindacali in scadenza, per un totale di 518 incarichi, come calcola la quarta edizione dell'analisi del Centro Studi CoMar sul governo di tutte le partecipate dello Stato.

DANIELE FRANCO MARIO DRAGHI

Appena insediato a Palazzo Chigi, Mario Draghi ha cambiato i responsabili dell'emergenza Covid. Ora assieme a Franco dovrà quindi decidere su un'altra lunga serie di nomine. La compagine governativa si è ampliata ma non è detto che il premier lasci spazio ai partiti.

marcello minenna agenzia dogane

Molte designazioni sono attese tra metà e fine aprile. Intanto le prime caselle verranno probabilmente riempite oggi: il Consiglio dei ministri dovrebbe confermare - come anticipato dal Messaggero - Marcello Minenna alla guida delle Dogane ed Ernesto Maria Ruffini all'Agenzia delle Entrate.

ALESSANDRA DAL VERME

– Invece è in vista un avvicendamento alla direzione del Demanio: prenderà il posto di Antonio Agostini, Alessandra Dal Verme proveniente dalla struttura del Tesoro. Sono ricoperti da donne 162 degli incarichi scaduti nelle controllate del Mef (il 31,3%) con una percentuale più alta nei collegi sindacali (63 su 176 sindaci, il 35,8%) che nei board (99 su 342 consiglieri, il 28,9%), calcola il Centro Studi CoMar.

ernesto maria ruffini

Nelle nomine, per l'equilibrio fra generi, a quello meno rappresentato (il femminile, generalmente) si dovrà garantire due quinti delle poltrone. Fra i dossier particolari Cassa depositi e prestiti, impegnata su più fronti delicati (da Autostrade alla Rete unica) e controllante di Eni e Poste.

Da rinnovare anche il cda di Fs e quello della controllata Anas, entrambe cruciali con il Recovery Plan in chiave infrastrutture. Fra gli altri, vanno definiti cda e collegio sindacale di Sogei, che cura l'anagrafica tributaria per il Mef, e fra le quotate Leonardo deve rinnovare il collegio sindacale. In Parlamento c'è fermento anche per il nuovo cda della Rai. E va rinnovata anche la governance di Invitalia, dove siede l'ad Domenico Arcuri che con l'avvento di Draghi ha perso il ruolo di commissario per l'emergenza Covid.

DOMENICO ARCURI DOMENICO ARCURI E LA MASCHERINA CONSUMATA ERNESTO MARIA RUFFINI mario draghi al centro vaccinazione di fiumicino 3