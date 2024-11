IN NOMINE TRUMP (E MUSK) – IL PRESIDENTE ELETTO HA SCELTO BRENDAN CARR ALLA GUIDA DELL’ENTE REGOLATORE DELLE TELECOMUNICAZIONI, LA FCC: “È UN GUERRIERO DELLA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE”. PRIMA DICHIARAZIONE DI CARR? “DOBBIAMO SMANTELLARE IL CARTELLO DELLA CENSURA DI FACEBOOK, GOOGLE, APPLE E MICROSOFT”. GUARDA CASO, NESSUN RIFERIMENTO A “X”, IL SOCIAL DI MUSK – PER IL RUOLO DI SEGRETARIO AL TESORO TRUMP STA VALUTANDO L’EX GOVERNATORE DELLA FED, KEVIN WARSH, E MARC ROWAN…

USA: TRUMP NOMINA BRENDAN CARR A CAPO DELL'AGENZIA PER LE TELECOMUNICAZIONI

(Adnkronos/Afp) - Donald Trump ha nominato Brendan Carr alla guida dell'ente regolatore delle telecomunicazioni statunitense, la FCC, Federal Communications Commission. Carr - ha dichiarato lo stesso Trump nel comunicato di annuncio della nomina - è "un guerriero della libertà di espressione".

Non è tardata ad arrivare la risposta del diretto interessato, su X: "Dobbiamo smantellare il cartello della censura", imposto secondo Carr dai giganti tecnologici Facebook, Google, Apple e Microsoft, "e ripristinare il diritto degli americani alla libertà di parola", ha scritto. Brendan Carr lavora alla FCC dal 2012 ed è uno dei suoi commissari dal 2017, nominato da Trump durante il suo primo mandato.

TRUMP VALUTA WARSH E ROWAN PER SEGRETARIO AL TESORO

(ANSA) - Donald Trump sta valutando l'ex governatore della Fed Kevin Warsh per il ruolo di segretario al Tesoro. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali in corsa ci sarebbe anche Marc Rowan.

Il presidente-eletto sta considerando alternative rispetto ai due principali candidati, ovvero Scott Bessent e Howard Lutnick, e avrebbe rallentato il processo di selezione per effettuare la scelta migliore per un posto cruciale come quello del Tesoro. Secondo indiscrezioni, Lutnick di recente avrebbe perso quota e inizierebbe a irritare Trump, che ritiene abbia manipolato il processo di transizione in suo favore.

'TRUMP SOSTIENE HEGSETH NONOSTANTE AGGRESSIONE SESSUALE'

(ANSA) - Donald Trump sostiene Pete Hegseth alla guida del Pentagono. Lo ha fatto sapere - riporta il New York Times - il presidente-eletto ai suoi consiglieri dopo che il transition team è stato gettato nel panico per le rivelazioni sulla accuse di aggressione sessuale nei confronti dell'ex anchor di Fox.

"Il presidente Trump sta nominando candidati estremamente qualificati nella sua amministrazione. Hegseth ha negato con forza tutte le accuse. Non vendiamo l'ora sia confermato" in Senato, ha ribadito il direttore della comunicazione Steven Cheung senza entrare nel dettaglio.

