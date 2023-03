28 mar 2023 18:23

IN NOMINE VOBISCUM – AVVISO AI NAVIGATI IN PENA: LE NOMINE SI CHIUDERANNO DOPO PASQUA, INTORNO AL 13. INTANTO, VOLANO POLPETTE AVVELENATE (“DONNARUMMA NON SA L’INGLESE”) E INCONTRI IMBARAZZANTI (CALTAGIRONE CHE SI SCOMODA DAL SUO BUNKER PARIOLINO PER INCONTRARE UN MINISTRO DI PRIMO PIANO PER CALDEGGIARE FLAVIO CATTANEO) - CHI INVECE NON CI STA PROPRIO A EVAPORARE DALLA PRIMA POLTRONA DI LEONARDO È ALESSANDRO PROFUMO: SOGNA DI FARE IL PRESIDENTE E SPERA ANCORA NELL’AIUTO DI “SAPONETTA” GENTILONI - GIORGETTI FULMINATO DA UNA BUONA IDEA: CINGOLANI ALLA SOGIN…