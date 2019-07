10 lug 2019 13:11

NON C'È DUE SENZA TRE-MORE - VIDEO: LA MERKEL VIBRA ANCORA, MENTRE ACCOGLIE IL PREMIER FINLANDESE ANTTI RINNE, NELLO STESSO PUNTO IN CUI FU COLTA DA INCONTROLLABILE TREMORE CON IL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKYI - TRE SETTIMANE FA FACEVA MOLTO CALDO, OGGI A BERLINO CI SONO TEMPERATURE AUTUNNALI. COSA SI INVENTERANNO PER (NON) SPIEGARE IL MALORE DELLA CANCELLIERA?