20 mar 2022 19:20

NON È ANCORA FIN-ITA - IL TESORO PRENDE TEMPO: NESSUN RALLENTAMENTO NELLA CESSIONE DI ITA AIRWAYS, MA MASSIMA CAUTELA PER VALUATARE I DOSSIER ARRIVATI SUL TAVOLO - SOTTO ESAME MSC-LUFTHANSA E AIR FRANCE-DELTA, CHE RESTANO IN POLE POSITION: PIACCIONO A PALAZZO CHIGI LE POSSIBILI SINERGIE SUL FRONTE DEL TRASPORTO MERCI E DI QUELLO PASSEGGERI, MENTRE I FRANCESI NON VOGLIONO CHE LUFTHANSA ABBIA LA SUPREMAZIA NEI CIELI EUROPEI E SAREBBERO DISPOSTI AD OFFRIRE PIÙ DI 1,5 MILIARDI MESSI SUL PIATTO DA MSC…