NON BASTA UN PARTY IN VILLA PER RIPULIRTI DAL PAPEETE – SALVINI È FINITO A FARE IL CAMERIERE ALLA FESTA PER I 30 ANNI DELLA FIDANZATA FRANCESCA VERDINI NEL VILLONE SULLE COLLINE FIORENTINE DEL PADRE DENIS: LEI HA CHIESTO A TUTTI GLI INVITATI DI VESTIRSI COME DEI 15ENNI, MA LUI (CHE NORMALMENTE SI VESTE ANCHE PEGGIO) SI È SOTTRATTO AL DIKTAT – IN COMPENSO HA EVITATO I SELFIE, SI È PRESENTATO CON ARIA DIMESSA ED È FINITO A PORTARE LE PIETANZE AI TAVOLI – ALLA FINE UN TUFFO IN PISCINA, MA…

Emanuele Lauria e Alessandro di Maria per www.repubblica.it

FRANCESCA VERDINI MATTEO SALVINI

L'anti-Papeete è un party nella piscina della villa del suocero, accanto alla compagna che festeggia i trent'anni. Il leader della Lega si è calato nella parte senza pose da guest star. "Piacere, Matteo", si è presentato agli ospiti, per lo più amici coetanei di Francesca Verdini, e con tutti ha chiacchierato evitando anche l'eccesso di selfie, limitando al minimo insomma il marchio di fabbrica della sua comunicazione. Una conversazione con tutti, qualche battuta sulle elezioni, persino il dovere da fidanzato di aiutare a portare alcune portate alla tavola del banchetto.

Salvini non si è sottratto, ha partecipato senza pose a un party riservatissimo, per il quale Francesca aveva rivolto agli invitati una sola richiesta: "Vestitevi come quando avevate quindici anni". L'unica indicazione che Salvini non ha rispettato.

francesca verdini festeggia il compleanno 2

Ma anche lui è finito in costume, a salutare il compleanno di Francesca, ma lontano dai riflettori della riviera romagnola, dove pure lo attendono oggi. Ma il capo del Carroccio farà solo una rapida apparizione dalle parti di Cervia, per l'intervento programmato, stasera, alla tradizionale festa leghista. Dalle parti dello stabilimento dell'amico ed eurodeputato Massimo Casanova non si farà vedere, o lo farà pochissimo. Questione di scaramanzia, visti i precedenti, o di timori di un contraccolpo sul voto ormai alle porte.

Ma da Francesca no, Salvini non poteva mancare. Ha chiesto al suo staff di organizzare un appuntamento pre-elettorale a Firenze, un incontro con i dirigenti locali della Lega. Un'oretta e mezzo nella sede del partito in una zona periferica della città, per poi lasciarsi il pomeriggio libero e fare rotta su casa Verdini, nella piscina della villa di famiglia di proprietà di Denis, l'ex senatore ai domiciliari per il crac del Credito cooperativo fiorentino.

francesca verdini festeggia il compleanno 3

Sicuramente un compleanno differente rispetto a quello dello scorso anno, che Francesca Verdini festeggiò sul litorale romano, in uno stabilimento balneare di Ostia, tra torta, fuochi d'artificio in riva al mare e karaoke con due ospiti d'eccezione, Al Bano e Pupo. La figlia di Denis Verdini, in canottiera e pantaloni con degli strappi, e Salvini, in camicia bianca e jeans, si presentarono agli invitati percorrendo la passerella all'aperto del locale lasciandosi andare a un lungo bacio. Il bis, per i trent'anni, sulle colline fiorentine.

francesca verdini festeggia il compleanno 1 Francesca Verdini su Instagram francesca verdini matteo salvini 3 francesca verdini matteo salvini 1 Francesca Verdini su Instagram Francesca Verdini su Instagram MATTEO SALVINI E FRANCESCA VERDINI il post di francesca verdini per matteo salvini francesca verdini e matteo salvini 8 francesca verdini e matteo salvini 9 francesca verdini e matteo salvini 7 FRANCESCA VERDINI francesca verdini e matteo salvini 6 denis e francesca verdini francesca verdini e matteo salvini 4 francesca verdini 1 francesca verdini 3 francesca verdini e matteo salvini 5 francesca verdini 2 francesca verdini e matteo salvini 3 francesca verdini 4 francesca verdini e matteo salvini 1 francesca verdini e matteo salvini 2 denis verdini