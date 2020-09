11 set 2020 16:06

NON CE N’È SALVINI QUI – IL COMIZIO DEL “CAPITONE” A TORRE DEL GRECO È DURATO 5 MINUTI! TRA FISCHI E LANCIO DI POMODORI IL LEADER DELLA LEGA È STATO COSTRETTO A RISALIRE IN AUTO E ANDARE VIA: “ECCOLI GLI AMICHETTI DI DE LUCA, NON HANNO UNA MAZZA DA FARE DALLA MATTINA ALLA SERA: REDDITO DI CITTADINANZA” (PER CASO VI RICORDATE CHI C’ERA CON DI MAIO E CONTE AL GOVERNO QUANDO È STATO APPROVATO IL SUSSIDIO, CON TANTO DI CONFERENZA STAMPA CON CARTELLI IN MANO?)