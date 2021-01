NON CI PENCE NEMMENO – IL VICEPRESIDENTE AMERICANO HA DETTO A TRUMP CHE NON CREDE DI AVERE I POTERI PER BLOCCARE LA CERTIFICAZIONE DELLA VITTORIA DI JOE BIDEN, DA PARTE DEL CONGRESSO CHE SI RIUNISCE OGGI – DONALD AVEVA TWITTATO CHE PENCE “HA IL POTERE DI RESPINGERE GLI ELETTORI SCELTI IN MODO FRAUDOLENTO”. MA ANCHE IL BUON MIKE OTTEMPERERÀ AI SUOI DOVERI COSTITUZIONALI. LE ELEZIONI SONO PERSE. IT’S OVER…

donald trump mike pence

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 5 - Mike Pence ha detto a Donald Trump che non crede di avere i poteri per bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden da parte del Congresso, che si riunisce oggi in sessione plenaria sotto la sua presidenza. Lo scrive il New York Times citando fonti a conoscenza del colloquio. Il vicepresidente ha lanciato il suo messaggio durante un pranzo col presidente, poche ore dopo che Trump aveva twittato che Pence "ha il potere di respingere gli elettori scelti in modo fraudolento"

Una delle opzioni considerate, secondo la ricostruzione del Nyt, e' che Pence riconosca in qualche forma le accuse del presidente sulle frodi elettorali durante uno o piu' dei dibattiti al Senato sui risultati di alcuni Stati prima della certificazione dei voti del collegio elettorale.

Ma l'eventuale concessione non cambierebbe l'esito finale. Gli alleati di Pence prevedono che ottemperera' ai suoi doveri costituzionali. Nel caso per qualche ragione non potesse o non volesse farlo, il suo ruolo sarebbe assunto dal senatore repubblicano Charles Gassley, il membro con la maggiore anzianita' di servizio. (ANSA).

