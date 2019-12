NON CONTIAMO PIU' UNA MAZZA - L’ITALIA ESCLUSA DAL SUMMIT SULLA LIBIA AL VERTICE NATO DIMOSTRA CHE CONTE E IL GOVERNO NON HANNO VOCE IN CAPITOLO NELLE STRATEGIE INTERNAZIONALI SULLA LIBIA - AL POSTO DI ROMA C’È ERDOGAN - L’ESPERTO KARIM MEZRAN: “GERMANIA, FRANCIA E REGNO UNITO HANNO PRESO ATTO DELLA REALTÀ: L’ITALIA È SCOMPARSA E LA TURCHIA CONTA DI PIÙ” – PER SALVARE TRIPOLI CI VORREBBE L’INTERVENTO DI TRUMP MA…

Francesco Bechis per www.formiche.net

HAFTAR E GIUSEPPE CONTE

Germania, Francia, Regno Unito, Turchia riunite al summit Nato per parlare di Libia, senza l’Italia. Non è un gran biglietto da visita per il premier Giuseppe Conte, che proprio a margine del vertice, nel bilaterale con il presidente americano Donald Trump, ha in programma di discutere del futuro di Tripoli e dei bombardamenti del feldmaresciallo Khalifa Haftar. L’esclusione dalla riunione Nato, che si è conclusa con un rilancio del formato di Berlino di cui l’Italia è parte, è un grave smacco per Roma, spiega a Formiche.net Karim Mezran, senior fellow dell’Atlantic Council di Washington DC.

Karim Mezran

Mezran, per l’Italia una falsa partenza…

Nulla di premeditato. Germania, Francia, Regno Unito hanno semplicemente preso atto della realtà: in Libia l’Italia è scomparsa, la Turchia oggi conta molto di più. Mentre i politici italiani si beccano nella loro aia incuranti di ciò che succede al di fuori del loro giardino i vertici internazionali proseguono.

giuseppe conte e donald trump al vertice nato di londra

L’Italia non è più un riferimento della Nato in Libia?

Tutti hanno notato che l’Italia si è defilata negli ultimi mesi, malgrado gli sforzi lodevoli dell’ambasciata italiana a Tripoli e di alcuni funzionari del ministero degli Esteri che hanno cercato in tutti i modi di mantenere alta l’attenzione. Ci si aspetterebbe un maggior interesse della politica italiana che invece è venuto meno. Un errore che avrà le sue conseguenze.

CONTE E SERRAJ

Quali?

In Libia ogni volta che si crea un vuoto viene subito colmato. È successo così con i russi, che hanno progressivamente preso il posto degli americani. Sta succedendo all’Italia con i turchi. Il governo italiano ha avuto una fase più assertiva in Libia, ora si è fatto da parte. Il briefing dei Paesi Nato senza l’Italia è un messaggio chiaro: non si va avanti a fasi alterne.

Conte ha assicurato che parlerà di Libia con Trump.

conte haftar

Le premesse non sono rosee. Per capitalizzare l’incontro Conte deve spiegare che l’Italia si è defilata dalla Libia solo per un breve periodo a causa di problemi di politica interna, ma che la regione è ancora nell’interesse nazionale italiano.

al serraj haftar giuseppe conte

Cosa può chiedere l’Italia agli Stati Uniti?

Un intervento a fianco del governo di Tripoli riconosciuto dall’Onu. È essenziale per pareggiare le forze in campo e salvare Tripoli. La capitale è continuamente sottoposta ai bombardamenti di Haftar, serve un miracolo diplomatico.

Ad esempio?

Karim Mezran 1

La speranza è che si schieri apertamente con il governo di Serraj, cedendo alle pressioni di emiratini ed egiziani che chiedono con sempre più insistenza agli americani di sedersi intorno a un tavolo per negoziare e sbloccare lo stallo. Dubito però che Trump chieda all’Italia un cambio di direzione

donald trump recep tayyip erdogan

Qual è la linea prevalente a Washington DC?

Al suo interno convivono diverse anime. Una neo-con, ben rappresentata nel National Security Council, per cui Haftar è da considerare un male minore per la Nato, perché ha ripulito il Paese dalle milizie islamiste. Un’altra corrente, prevalente in alcune sezioni del Pentagono, nel Dipartimento di Stato e in gran parte del Congresso, spinge perché il presidente difenda il governo riconosciuto dall’Onu e condanni i bombardamenti sui civili. Trump si trova in mezzo a queste pressioni, e non ha ancora deciso da che parte stare.

