1 lug 2019 19:06

NON È DETTA L'ULTIMA CAROLA - ''NON VOLEVO COLPIRE LA GUARDIA DI FINANZA''. DOPO TRE ORE DI UDIENZA È TERMINATO L'INTERROGATORIO DELLA CAPITANA DELLA SEA WATCH, MA IL GIP DECIDERÀ DOMANI SE CONVALIDARE L'ARRESTO. PER SALVINI ''SARÀ COMUNQUE ESPULSA. E MI ASPETTO SILENZIO DA GERMANIA E FRANCIA SULLA RICCA FUORILEGGE TEDESCA''