16 set 2022 18:25

NON DISTURBATE IL VICEPRESIDENTE DI FORZA ITALIA ANTONIO TAJANI: È IMPEGNATISSIMO A INTORTARE MANFRED WEBER, PRESIDENTE DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO, PER NON FAR USCIRE UN DOCUMENTO DEL PPE CONTRO IL VOTO A FAVORE DI VICTOR ORBAN DA PARTE DI MELONI E SALVINI. “MI METTI IN DIFFICOLTÀ CON I MIEI ALLEATI…” - PER ORA IL TEDESCO WEBER, CHE DA UN PEZZO È IN GRAVE DIFFICOLTÀ ALL’INTERNO DEL SUO PARTITO CDU, HA BLOCCATO IL COMUNICATO. MA NON QUELLO DEL PARTITO SOCIALISTA EUROPEO, DURISSIMO CON L’”ESTREMA DESTRA IN ITALIA”…