NON DITE A LETTA CHE AL NAZARENO E’ GIA’ PRONTO IL PIANO PER SILURARLO: “SE GUALTIERI PERDE A ROMA CHIEDEREMO IL CONGRESSO PER CAMBIARE SEGRETARIO” – COME DAGO-ANTICIPATO, SCATTA L’ALLARME ROSSO PER ENRICHETTO - UN SONDAGGIO RISERVATISSIMO BOCCIA LA LINEA DEL NEO SEGRETARIO DEL PD (DALLO IUS SOLI AL TWEET PRO FEDEZ) – E ROMA SARÀ LA MADRE DI TUTTE LE BATTAGLIE. SE LETTA NE USCIRÀ SCONFITTO NEL PD SCATTERÀ L’ENNESIMA RESA DEI CONTI…

Marco Antonellis per tpi.it

Nicola Zingaretti l’ha sempre saputo che le condizioni per la sua candidatura sarebbero state difficili. Dal suo staff, infatti, la parola d’ordine era “prudenza”, anche quando dal Nazareno davano per chiusa la partita. Il veto dei 5 Stelle “tendenza Raggi-Travaglio” non l’ha quindi sorpreso più di tanto. ”Ve l’avevo detto”, continua a ripetere ai suoi.

Ora sempre Zingaretti, però, è convinto che Gualtieri ce la possa fare. E per questo ieri, un po’ a sorpresa, ha deciso di andare all’inaugurazione di un murale a Tiburtino III, proprio per fare la propria dichiarazione di appoggio all’ ex Ministro dell’Economia. “Se al ballottaggio è arrivato Giachetti, tranquillamente ci arriva anche Gualtieri”, si ragiona alla Pisana.

Nessuno spazio per Calenda e Raggi. “Sarà derby contro Bertolaso. E vincerà Gualtieri”, si scommette al Nazareno. Sarà proprio così? Anche perché chi rischia l’osso del collo ora è il neosegretario dem Enrico Letta che non è stato in grado di chiudere l’accordo con i 5Stelle: “Se non conquisterà Roma siano pronti a chiedere il congresso per cambiare segretario” spiega un’autorevole fonte dem.

Il tema è sempre quello dell’alleanza con i pentastellati: “Se non riusciamo a combinare nulla nelle elezioni locali oltretutto in una piazza come Roma dove storicamente giochiamo in casa, che speranze abbiamo in vista delle prossime politiche?” il refrain. Insomma, Roma sarà l’Ohio d’Italia, la madre di tutte le battaglie. Se Letta ne uscirà sconfitto nel partito scatterà la resa dei conti.

