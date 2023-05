9 mag 2023 18:29

NON DITE A MATTARELLA, CHIAMATO ALL’ENNESIMA RICUCITURA CON MACRON, CHE OLTRE I MIGRANTI C’E’ UN ALTRO FRONTE CHE AGITA LE RELAZIONI ITALIA-FRANCIA – SECONDO “LE MONDE” IL DECRETO ANTI-LISSNER CHE FISSA A 70 ANNI L’ETÀ PENSIONABILE PER I DIRETTORI DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE "NON È DESTINATO AD AGEVOLARE I RAPPORTI TRA ROMA E PARIGI" - MA C’È UN’IPOCRISIA, TUTTA FRANCESE: PER LO STESSO RUOLO, OLTRALPE L’ETÀ PENSIONABILE SCATTA A 65 ANNI…