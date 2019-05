31 mag 2019 16:32

NON DITE A MATTEO SALVINI CHE QUOTA 100 NON FUNZIONA - LE AZIENDE CHE RIESCONO A LIBERARSI DEGLI OVER 60 NON STANNO ASSUMENDO - IL RAPPORTO DI SOSTITUZIONE E' INFERIORE A 1 A 10 - IL FLOP DELLA MINIRIFORMA DELLA FORNERO È PROVATO DALL'ULTIMO ACCORDO DI INTESA CON I SINDACATI...