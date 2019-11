NON DITE AL PD CHE PER IL MOVIMENTO 5 STELLE DRAGHI È UN NEMICO DEL POPOLO! – DOPO L’APERTURA DI SALVINI A SUPERMARIO AL QUIRINALE I GRILLINI INIZIANO A TWITTARE CONTRO L’EX PRESIDENTE DELLA BCE – IL THREAD DI IACOBONI: “CHE SUCCEDE SE IL CENTRODESTRA SI COMPATTA SUL NOME DI DRAGHI PER IL DOPO-MATTARELLA? SUCCEDE CHE IL PD FINISCE TOTALMENTE IN FALSA POSIZIONE. SE FOSSERO PRUDENTI, CAPIREBBERO CHE…”

Salvini, una tantum, fa una cosa giusta, dice che sarebbe disposto a votare Draghi al Quirinale.



E il M5S, l’alleato del Pd (anche con la scusa di non far eleggere il Colle a Salvini), che fa?



Il M5S, virus ultrapopulista, stoppa Draghi additandolo come nemico dei cittadini pic.twitter.com/BTA70ANBLZ — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) November 7, 2019

THREAD DI JACOPO IACOBONI

Dal profilo Twitter di Jacopo Iacoboni

Forse al momento significa buttarsi troppo avanti, ma che succede se il centrodestra, con Salvini che per furbizia fa delle mosse non tutte sovraniste, si compatta sul nome di Draghi per il dopo-Mattarella?

IL MOVIMENTO 5 STELLE CONTRO DRAGHI AL QUIRINALE

Succede che il Pd finisce totalmente in falsa posizione, legato al M5S. Io non so se nel PD saranno così accorti di andarsi a vedere cosa sta girando nella comunicazione ufficiale M5S contro Draghi. ma se fossero prudenti, capirebbero che non è affatto detto che col M5S si arrivi alla soluzione migliore per il futuro Quirinale.

Tra l'altro, presentare Draghi come un nemico dei cittadini è una manipolazione e una falsità così evidente e volgare che dovrebbe ripugnare a un partito democratico sia pure in semi-totale sbandata grillina. Se c'è stato qualcuno che, da europeo, ha aiutato l'Italia, è Draghi

