19 gen 2021 08:38

NON ERA FACILE FAR RIMPIANGERE GALLERA MA LETIZIA MORATTI C'È RIUSCITA SUBITO EVOCANDO IL "VACCINO PER CENSO" - HA CHIESTO DI CONSEGNARE PIÙ DOSI ALLE REGIONI CHE HANNO UN PIL PIÙ ALTO E OVVIAMENTE LA LOMBARDIA VEREBBE FAVORITA - "LA STAMPA" LA FULMINA: "LA PARABOLA DEL CENTRODESTRA APPRODA A 'PRIMA I RICCHI'. DI FRONTE ALLA SIRINGA, I PAPERONI SONO PIÙ UGUALI DEGLI ALTRI. A MENO CHE, CON ASTUZIA, MORATTI NON ABBIA VOLUTO UTILIZZARE IL VACCINO PER SPINGERE GLI EVASORI A DICHIARARE IL LORO REDDITO…"