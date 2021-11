25 nov 2021 17:59

PER NON FAR ARRIVARE I MIGRANTI BASTA PAGARE - LA LIBIA VUOLE METTERE IN PIEDI UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLE COSTE CON RADAR, DRONI E MOTOVEDETTE PER FERMARE LE PARTENZE DEI MIGRANTI VERSO L'ITALIA: ROMA CALDEGGIA IL PIANO CHE DOVREBBE ESSERE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, MA BRUXELLES TEME LE PROTESTE DELLE ONG – SUL TAVOLO CI SONO 500 MILIONI E TRIPOLI PUNTA A COINVOLGERE LEONARDO, IL COLOSSO DELLA DIFESA ITALIANO…