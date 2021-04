11 apr 2021 12:00

E NON LO MANGIAMO UN PORCEDDU ALLA FACCIA DEL COVID? UN GRUPPO DI POLITICI E DIRIGENTI SARDI BECCATI A PRANZO IN UN ALBERGO TERMALE PROPRIO MENTRE L’ISOLA PASSAVA DALLA ZONA ARANCIONE A QUELLA ROSSA - SONO QUASI TUTTI ESPONENTI DELLA GIUNTA DI CENTRODESTRA DI SOLINAS, PER LA FELICITÀ DELL’OPPOSIZIONE - ALL’ARRIVO DELLA FINANZA SONO SCAPPATI COME LADRI: CHI IN BAGNO, CHI USCENDO DALLA PORTA DI SERVIZIO O DILEGUANDOSI NEL PARCO: SOLO 19 SONO STATI IDENTIFICATI...