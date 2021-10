NON È MAI TROPPO TARDI PER AFFIDARE NUOVI INCARICHI - NON SOLO IL TEATRO DI ROMA, DOVE VUOLE PIAZZARE MAURIZIO COSTANZO: VIRGINIA RAGGI IERI HA NOMINATO I COMPONENTI DEL NUOVO CDA DELL’IPA, L’ISTITUTO DI PREVIDENZA CHE SEGUE I 23MILA DIPENDENTI CAPITOLINI - IL PRESIDENTE PER I PROSSIMI CINQUE ANNI SARÀ FABIO SERNI, GIÀ COMMISSARIO DELL’ISTITUTO E VICINISSIMO ALL’EX BRACCIO DESTRO DELLA SINDACA LUCA LANZALONE…

Estratto dell’articolo di Lorenzo D’Albergo per “la Repubblica - Roma”

(…) Non è mai troppo tardi, invece, per affidare nuovi incarichi e gridare al complotto. La prima cittadina pentastellata ieri ha nominato i componenti del nuovo cda dell'Istituto di previdenza che segue i 23 mila dipendenti capitolini. Per i prossimi 5 anni il presidente sarà Fabio Serini, già commissario dell'Ipa e vicinissimo a Luca Lanzalone, ex braccio destro della sindaca.

«L'incarico è nuovo, ma l'obiettivo è lo stesso: sciogliere la natura giuridica dell'ente. Da scherzi a parte», commenta Giancarlo Cosentino della Cisl. Ma non è finita qui: Raggi, anche se la Regione vuole impedire la manovra, vuole sistemare anche il Teatro di Roma. Pressing per le dimissioni del presidente Emanuele Bevilacqua e poi, nei piani grilllini, ci sarà spazio per Maurizio Costanzo. Già, proprio lo spin doctor della 5S. Virginia punta a piazzare Costanzo al posto di Bevilacqua

