BOBO E I MAGISTRAZI - ''NON SI PUÒ RESTARE IN BALLO PER SEI ANNI E POI FINIRE COSÌ, ASSOLTO CON FORMULA PIENA IN CASSAZIONE, SENZA CONSEGUENZE PER CHI HA SBAGLIATO. IL RITO AMBROSIANO APPLICATO DALLA MAGISTRATURA: SONO I CECCHINI DELLA POLITICA, GLI ALFIERI DI UN SISTEMA CHE NON PUNTA ALL'ACCERTAMENTO DELLA VERITÀ MA A UN PROCESSO SOMMARIO E VIOLENTO CHE PORTA ALLA INEVITABILE DISTRUZIONE DELLA DIGNITÀ''