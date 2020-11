NON REGOLARMI, JOE! - ZUCKERBERG PROGETTA UN CORTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE BIDEN. I DEMOCRATICI HANNO PROMESSO DI METTERE LIMITI AI MONOPOLI DELLA SILICON VALLEY E PURE AI CONTENUTI CHE PUBBLICANO. IL VICE-DIRETTORE DELLA COMUNICAZIONE DI BIDEN HA TWITTATO: ''SE PENSAVI CHE LA DISINFORMAZIONE SU FACEBOOK FOSSE UN PROBLEMA DURANTE LE NOSTRE ELEZIONI, ASPETTA DI VEDERE COME DISTRUGGE IL TESSUTO DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA NEI GIORNI SUCCESSIVI''. ORA TOCCA A NICK CLEGG

Articolo del ''Financial Times'' dalla rassegna stampa di ''Epr Comunicazione''

Facebook sta predisponendo un'offensiva soft per ristabilire i legami con l'amministrazione Biden in arrivo, in quanto vorrebbe allontanare la minaccia di essere più pesantemente regolamentata durante il mandato del presidente eletto. I dirigenti della società stanno pianificando una grande spinta per incoraggiare gli utenti a prendere un vaccino contro il coronavirus, oltre a incentivare le persone a condividere i contenuti relativi all'accordo sul clima di Parigi, al quale Joe Biden ha promesso di partecipare, nella speranza di ottenere il favore di Washington – scrive il FT.

La società dei social media è stata a lungo fonte di rabbia tra i democratici senior, molti dei quali la rimproverano di non fare abbastanza per combattere la disinformazione. Nei giorni successivi alle elezioni di questo mese, Bill Russo, vice direttore delle comunicazioni di Biden, ha pubblicato una serie di tweet che attaccano l'azienda, dicendo: "Se pensavi che la disinformazione su Facebook fosse un problema durante le nostre elezioni, aspetta di vedere come distrugge il tessuto della nostra democrazia nei giorni successivi".

Facebook spera che Nick Clegg, il vice-presidente dell'azienda per gli affari globali, aiuti a risanare le relazioni. L'ex vice primo ministro britannico ha instaurato un rapporto con Biden quando entrambi erano in carica quasi dieci anni fa.

I prossimi anni si riveleranno probabilmente uno dei periodi più importanti della storia di Facebook, e potrebbero persino determinare se sopravvivrà nella sua forma attuale. L'azienda è sotto inchiesta da parte della Commissione Federale del Commercio e dei procuratori generali dello Stato per aver violato le leggi sulla concorrenza, e potrebbe trovarsi a dover affrontare la rottura.

Nel frattempo i membri del Congresso continuano a spingere per una legge nazionale sulla privacy, regole più severe sulla disinformazione e limiti alla Sezione 230, la legge che garantisce la protezione delle piattaforme di social media da azioni legali per i contenuti pubblicati dai loro utenti.

All'inizio di quest'anno, Biden ha pubblicamente esortato Facebook a reprimere la disinformazione e a rivedere la sua decisione di non controllare la pubblicità politica, dopo che la piattaforma ha pubblicato un falso annuncio politico che dichiarava che Biden ricattava i funzionari ucraini per ostacolare un'indagine su suo figlio Hunter. "Il Presidente eletto Biden ha una visione chiara di alcuni dei danni che Facebook ha fatto alla società e alle nostre norme e istituzioni democratiche perché è stato vittima di massicce campagne di disinformazione e disinformazione", ha detto Jim Steyer, avvocato e amministratore delegato di Common Sense Media no-profit.

"Siamo davvero sull'orlo di un periodo di potenziale trasformazione in termini di regolamentazione e legislazione federale per quanto riguarda l'industria tecnologica".

Brian Rice, direttore delle politiche pubbliche di Facebook, ha dichiarato al Financial Times: "Facebook ha operato sia sotto i presidenti democratici che sotto quelli repubblicani, e abbiamo imparato che non importa quale partito sia responsabile di quale ramo del governo, ci sono sempre opportunità di lavorare insieme".

Nel tentativo di ottenere un'udienza dalla nuova amministrazione, Facebook sta pianificando una serie di iniziative che si allineano con le principali priorità di Biden nel governo, dicono gli addetti ai lavori. L'azienda espanderà i suoi sforzi per combattere la disinformazione sulla pandemia del coronavirus, e sta considerando la possibilità di pubblicare un banner pubblicitario in cima alle news feed degli utenti, incoraggiandoli a prendere il vaccino una volta approvato.

Una tale mossa minaccia una reazione da parte della maggioranza degli americani, tuttavia, che dicono di non essere convinti che un vaccino sarà sicuro e non sono sicuri di riceverlo. La società sta anche lavorando su come promuovere un'azione sul cambiamento climatico, compresa una serie di nuovi adesivi, pulsanti e altre funzioni per incoraggiare gli utenti a condividere contenuti sull'accordo di Parigi sul clima, al quale Biden ha promesso di aderire nuovamente.

Biden dovrà ora decidere se dare il suo peso ai vari sforzi del Congresso per regolamentare i social media, compresa la possibilità di dare seguito alla sua minaccia di abrogare la sezione 230. E la sua scelta di dirigere la FTC deciderà se spingere per far sì che Facebook - che ha acquistato Instagram e WhatsApp rispettivamente nel 2012 e nel 2014 - si sciolga del tutto.

A Washington, nel frattempo, Facebook ha in programma di dare un ruolo pubblico maggiore a Sir Nick, che conosce iden da quando ha svolto lavori paralleli a Washington e a Londra dal 2010 al 2015. Come Biden, Sir Nick si considera un centrista politico che ha cercato di allontanare la politica britannica dalla tradizionale divisione destra-sinistra. I due sono rimasti in contatto dal 2015, contribuendo a fondare insieme la Commissione transatlantica per l'integrità elettorale - un'organizzazione internazionale dedicata alla lotta contro le interferenze straniere nelle democrazie occidentali - e persino registrando insieme un podcast di un'ora nel 2018.

Un dipendente senior dell'azienda ha detto: "Molti democratici semplicemente odiano Facebook in questo momento. Sappiamo che Nick Clegg non ci salverà da questo, ma almeno ci aiuterà a ottenere un'udienza".

Un'altra persona ha detto che Sir Nick probabilmente svolgerà un ruolo simile a quello svolto negli ultimi anni da Joel Kaplan, il veterano operativo repubblicano che ha guidato i tentativi dell'azienda di avvicinarsi al presidente uscente Donald Trump. Molti però avvertono che l'ultima spinta dell'azienda a conquistare amicizie a sinistra si rivelerà probabilmente insufficiente. Jesse Lehrich, capo del gruppo no-profit dei social media Accountable Tech e ex portavoce della politica estera di Hillary Clinton, ha detto: "Sono sicuro che Facebook assumerà operatori democratici e cercherà di sfruttare i rapporti preesistenti con le persone vicine a Biden. Ma il team di Biden non ha risparmiato le critiche a Facebook e sono cautamente ottimista sul fatto che queste relazioni non impediranno alla nuova amministrazione di prendere una linea dura".

