NON C’È MAI LIMITE AL GREGGIO – LA MOSSA DELL’OPEC+ DI ALLINEARSI ALLA RUSSIA E TAGLIARE L’OFFERTA DI PETROLIO HA FATTO INCAZZARE BIDEN, CHE DA MESI STA CERCANDO DI CONVINCERE I SAUDITI AD AUMENTARE LA PRODUZIONE, INVANO. IL TAGLIO POTREBBE ESSERE POCO PIÙ CHE SIMBOLICO E RISCHIA DI NON FAR AUMENTARE I PREZZI, COME VORREBBE PUTIN, A CAUSA DEL CALO DELLA DOMANDA IN CINA E IN EUROPA. MA È UN CHIARO MESSAGGIO PER WASHINGTON DA PARTE DI RIAD, CON CUI “SLEEPY JOE” HA RAPPORTI PESSIMI (REMEMBER KHASHOGGI?)

1 - LA CASA BIANCA ACCUSA L'OPEC+ DI ALLINEARSI CON LA RUSSIA

Estratto dell’articolo del “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

vladimir putin e mohammed bin salman 4

I tagli alla produzione di petrolio provocano il contraccolpo di Washington in mezzo all'impennata dell'inflazione energetica

La Casa Bianca ha accusato l'Opec+ di essersi allineata con la Russia dopo che l'Arabia Saudita ha guidato il gruppo nel concordare profondi tagli alla produzione di petrolio, provocando un contraccolpo da parte dei Paesi che lottano contro l'impennata dell'inflazione energetica innescata dall'invasione di Mosca in Ucraina. Scrive il Financial Times.

PETROLIO RUSSIA

Il gruppo Opec+ ha dichiarato che ridurrà gli obiettivi di produzione di 2 milioni di barili al giorno, pari al 2% dell'offerta globale, dopo il primo incontro di persona in due anni a Vienna. Il taglio effettivo della produzione sarà probabilmente più vicino a 1 milione di barili al giorno, dato che molti membri più deboli hanno faticato a raggiungere gli obiettivi di produzione negli ultimi mesi.

La decisione è arrivata nonostante le numerose pressioni esercitate dal governo statunitense prima della riunione e ha segnato una significativa rottura con l'amministrazione Biden, che sta cercando di far scendere i prezzi del petrolio e della benzina in vista delle cruciali elezioni di midterm di novembre e di affamare la Russia di entrate energetiche.

JOE BIDEN NAZIONI UNITE 1

L'amministrazione Biden ha criticato i tagli, definendoli una "decisione miope" in un momento in cui "il mantenimento di una fornitura globale di energia è di fondamentale importanza". La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha dichiarato ai giornalisti presenti sull'Air Force One che era "chiaro" che l'Opec+ si stava "allineando alla Russia".

Il ministro dell'energia dell'Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha respinto i suggerimenti secondo cui i tagli del cartello danneggerebbero i consumatori, sostenendo che le azioni del gruppo sono volte a incoraggiare gli investimenti a lungo termine nella produzione di petrolio.

il rapporto della cia sul ruolo di mohammed bin salman nell omicidio khashoggi 3

"Mostratemi dov'è l'atto di belligeranza", ha detto in risposta alle domande successive all'annuncio. I mercati energetici necessitano di "una guida senza la quale gli investimenti non sarebbero possibili".

[…] Gli analisti hanno detto che la mossa dell'Arabia Saudita, che danneggerà gli sforzi dei governi occidentali per limitare le entrate petrolifere russe utilizzate per sostenere la guerra in Ucraina, segna un momento significativo nei 75 anni di alleanza energetica tra Riyadh e gli Stati Uniti.

"L'Arabia Saudita ha messo l'Opec in rotta di collisione con il mondo libero. Si è schierata con la Russia in nome di una gestione protettiva del mercato petrolifero, proprio mentre i consumatori di tutto il mondo stanno lottando contro l'inflazione e l'aumento del costo della vita", ha dichiarato Bill Farren-Price, osservatore veterano dell'Opec presso la società di consulenza Enverus. "Ci saranno sicuramente conseguenze politiche per Riyadh".

DA DOVE IMPORTIAMO GAS E PETROLIO

La decisione del cartello è arrivata poche ore dopo che i Paesi dell'UE hanno approvato un piano degli Stati Uniti per imporre un tetto alle esportazioni di petrolio russo, un tentativo da parte dei Paesi occidentali di far scendere i prezzi del greggio e del carburante. L'Arabia Saudita e gli altri Paesi Opec del Golfo temono che questo piano riduca i prezzi del petrolio in generale e che possa essere usato contro di loro in futuro. […]

re salman bin abdulaziz

2 - ARABIA SAUDITA E RUSSIA POTREBBERO VEDERE LIMITATO IL LORO POTERE DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI DEL PETROLIO

Estratto dell’articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

La riduzione della domanda globale potrebbe compensare qualsiasi taglio dell'offerta da parte dell'OPEC e dei suoi alleati. Anche se l'Arabia Saudita e gli altri principali Paesi esportatori di petrolio tagliassero i loro obiettivi di produzione questa settimana, respingendo gli sforzi degli Stati Uniti per mantenere il flusso delle forniture, la mossa potrebbe essere a malapena registrata nei prezzi globali del petrolio. Scrive il NYT.

embargo petrolio russo

Un taglio della produzione da parte dell'Arabia Saudita e dei suoi alleati rafforzerebbe la crescente percezione che il principe ereditario Mohammed bin Salman dell'Arabia Saudita e il presidente russo Vladimir V. Putin stiano lavorando a stretto contatto per gestire i mercati petroliferi. Non è quello che il presidente Biden aveva in mente quando ha visitato l'Arabia Saudita a luglio, ha condiviso un pugno di mosche con il principe Mohammed e ha chiesto una maggiore produzione.

Ma il taglio preso in considerazione - fino a un milione di barili al giorno da parte dell'OPEC Plus - potrebbe essere poco più che simbolico, date le forze contrastanti nel mercato petrolifero globale.

vladimir putin e mohammed bin salman 5

Le scorte globali e la capacità inutilizzata sono considerate ben al di sotto dei livelli che assicurerebbero la stabilità. Inoltre, all'inizio del prossimo anno, le sanzioni europee per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia dovrebbero essere inasprite, nel tentativo di frenare le vendite di petrolio russo, e gli Stati Uniti stanno pianificando di interrompere il prelievo dalla loro Strategic Petroleum Reserve.

Date queste circostanze, un taglio da parte dell'OPEC Plus - la confederazione dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e di diversi altri produttori, tra cui la Russia - normalmente farebbe aumentare il prezzo del petrolio. Questa volta, però, la diminuzione dell'offerta coinciderebbe con il calo della domanda in Cina e in Europa.

il tracollo del prezzo del petrolio illustrazione axios

[…] Per la maggior parte di quest'anno, l'amministrazione Biden ha esortato, con scarso successo, i Paesi del Golfo Persico a pompare di più. Mentre Biden ha spinto per abbassare i prezzi alla pompa, i sauditi sono più preoccupati che i prezzi siano troppo bassi e che la capacità di riserva globale sia insufficiente in un momento di instabilità mondiale.

La Russia vuole i prezzi più alti possibili per compensare la riduzione delle esportazioni verso l'Europa.

petroliere

Questi prezzi sono messi sotto pressione non solo dal rallentamento dell'economia, ma anche dall'aumento della produzione di petrolio negli Stati Uniti, in Guyana, in Brasile e in altri Paesi. Il Kuwait e altri Paesi OPEC Plus hanno investito per espandere la capacità produttiva.

Non riuscendo a spingere i sauditi e i loro alleati a produrre di più, l'amministrazione Biden ha rilasciato circa 160 milioni di barili di greggio dalla riserva strategica da marzo. Di recente ha prolungato tali rilasci di un altro mese.

petrolio

Lawrence J. Goldstein, direttore dei progetti speciali presso l'Energy Policy Research Foundation, un gruppo di ricerca di Washington, ha affermato che l'eventuale azione dell'OPEC Plus "potrebbe innescare una mossa da parte degli Stati Uniti per accelerare il rilascio" dalla riserva strategica, che è stata creata in gran parte come cuscinetto contro la capacità dell'OPEC di comprimere le forniture mondiali.

Naturalmente, un simile occhio per occhio potrebbe andare in entrambe le direzioni.

"L'OPEC più potrebbe promettere ulteriori tagli", ha detto Robert McNally, ex consigliere per l'energia del presidente George W. Bush, aggiungendo che il mercato del petrolio "si trova di fronte a incognite insolitamente grandi sul lato della domanda e dell'offerta".

crollo del prezzo del petrolio