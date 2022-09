28 set 2022 13:57

NON C’E’ PACE PER COTO-LETTA: LO FRIGGE ANCHE TRAVAGLIO - “PRIMA HA LEGITTIMATO MELONI POI HA IMBASTITO TUTTA LA CAMPAGNA ELETTORALE SUL FACCIA A FACCIA SAPENDO DI AVERE 20 PUNTI DI DISTACCO, E SOPRATTUTTO SENZA ALLEARSI CON I 5 STELLE, LE HA SPIANATO LA STRADA - BASTA VEDERE I NUMERI AL SENATO, PER 11 VOTI QUESTO CENTRODESTRA HA LA MAGGIORANZA. SOLO UN GENIO POTEVA IMMAGINARE DI NON FARE NEMMENO UN ACCORDO TECNICO CON CONTE IN QUEI COLLEGI IN BILICO SOPRATTUTTO AL SUD…”